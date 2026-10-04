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Başkan Erdoğan: İhracatta 287,3 milyar dolarla rekor kırdık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: İhracatta 287,3 milyar dolarla rekor kırdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)Başkan Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

EYLÜL AYINDA TARİHİ REKOR

Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatın da rekor seviyeye ulaştığını aktaran Erdoğan, "Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık" dedi.

Erdoğan, 2026 yılında 5 ayda ihracat rekoru kırıldığını vurgulayarak, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık" ifadelerini kullandı.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 287,3 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın da bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Erdoğan, "Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ihracatı, yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artış gösterdi. (Foto: ahaber.com.tr)Türkiye’nin ihracatı, yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artış gösterdi. (Foto: ahaber.com.tr)

"KALKINMA VE BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYORUZ"

Bölgede yaşanan savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir."

"DAHA NİCE BAŞARILARA HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen bir anlayışla yeni başarılara ulaşılacağını belirterek paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

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