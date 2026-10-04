Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Erdoğan, "Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın da bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Erdoğan, 2026 yılında 5 ayda ihracat rekoru kırıldığını vurgulayarak, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık" ifadelerini kullandı.

Eylül ayında gerçekleştirilen ihracatın da rekor seviyeye ulaştığını aktaran Erdoğan, "Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık" dedi.

Türkiye’nin ihracatı, yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artış gösterdi. (Foto: ahaber.com.tr)

"KALKINMA VE BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYORUZ"

Bölgede yaşanan savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir."

"DAHA NİCE BAŞARILARA HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen bir anlayışla yeni başarılara ulaşılacağını belirterek paylaşımını şu sözlerle tamamladı: