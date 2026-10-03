Fon vurgununda şoke eden detaylar: Melis Sütşurup’u kâr rekortmeni yapan rakam ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Melis Sütşurup'un fonlardan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülürken, babası Cihan Sütşurup'un da listede yer aldığı belirtildi. Mustafa Sandal'ın daha önce yaptığı "Maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise yeniden gündeme geldi.

Fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından başlatılan soruşturmada yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon işlemleri ve elde ettiği yüksek kazanç gündeme gelmişti. İlk iddialarda, Sütşurup'un fonlardan 11,1 milyar lira çektiği öne sürülmüştü. MELİS SANDAL VE CİHAN SÜTŞURUP'A YAKALAMA KARARI

FAHİŞ KAZANÇ ŞOKE ETTİ Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, dosyada Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira kazanç elde ettiği bilgisi yer aldı.

BABASI DA LİSTEDE YER ALDI Dosyada Melis Sütşurup'un borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TLY fonuna yatırdığı ve kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr elde ettiği bilgisi yer aldı. Bu rakamla Sütşurup'un 2026 yılında fon sıralamasında en yüksek kâr elde eden isim olduğu aktarıldı.