Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı! Peşin ödeme yapılmayan işçi tazminat alabilecek
Yargıtay, yıllık izne çıkan işçiye izin dönemine ilişkin ücretin peşin veya avans olarak ödenmemesini haklı fesih nedeni saydı. Yüksek Mahkeme, işçiye hak ettiği süreden daha fazla izin kullandırılmış olsa bile işverenin yıllık izin ücretini ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağına hükmetti.
Özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren yıllık izin ücretleriyle ilgili Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı.
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yıllık ücretli izin kullanan işçiye izin dönemine ilişkin ücretin izne başlamadan önce peşin olarak ödenmesi veya avans verilmesi gerekiyor.
Yargıtay, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturabileceğine karar verdi.
İKİ MAHKEMEDEN FARKLI KARAR ÇIKTI
Yargıtay'ın kararına konu süreç, aynı şehirde iki farklı mahkemenin benzer olaylarda farklı karar vermesiyle başladı.
A.B. isimli işçi, yıllık izne çıkarken izin dönemine ait ücretini peşin alamadığı gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek İş Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, feshin haklı olduğuna ve işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi de itirazları reddetti.
Benzer bir olayda B.K. isimli işçi de izne çıkarken peşin ödeme alamadığı için işten ayrıldı. Ancak kıdem tazminatı alamayan işçinin başvurusu üzerine görülen davada farklı karar çıktı.
İş Mahkemesi, feshe konu edilen durumların haklı fesih sebebi oluşturmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Dosyanın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi de kararı onadı.
UYUŞMAZLIK YARGITAY'A TAŞINDI
Aynı şehirde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki iki hukuk dairesinin benzer konularda farklı karar vermesi üzerine konu Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu'nun gündemine geldi.
Uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin görüşüne başvuruldu.
YARGITAY: PEŞİN ÖDEME YAPILMAMASI HAKLI FESİH NEDENİ
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu'nun 57. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekti.
Kararda, "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır" hükmü hatırlatıldı.
Yüksek Mahkeme, işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin İş Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceğini belirtti.
"FAZLA İZİN KULLANDIRILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALDIRMAZ"
Yargıtay kararında şu değerlendirmelere yer verildi:
"Davalı tarafça aksi savunulmuş ise de davacıya nispi emredici nitelikte olan 4857 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan 57. maddeye göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz."
Kararda ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"İşveren tarafından işçiye ücretinin kanun hükümlerine uygun olarak ödenmemesi ve aynı maddenin (f) alt bendinde çalışma şartlarının uygulanmaması, haklı fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Şu halde anılan hükümler gereğince yıllık izne ilişkin ücretin yıllık izne ayrılmadan evvel işverence peşin ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır."
KARAR İŞÇİLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Yargıtay'ın kararı doğrultusunda yıllık izin dönemine ilişkin ücretin izne çıkmadan önce peşin veya avans olarak ödenmemesi halinde işçinin haklı nedenle fesih yoluna başvurabileceği belirtildi.
Karar, yıllık izin uygulamalarında işverenlerin ödeme yükümlülüğüne ilişkin önemli bir emsal oluşturdu.