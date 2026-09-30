Benzer bir olayda B.K. isimli işçi de izne çıkarken peşin ödeme alamadığı için işten ayrıldı. Ancak kıdem tazminatı alamayan işçinin başvurusu üzerine görülen davada farklı karar çıktı.

Karar, özel sektör çalışanlarının yıllık izin uygulamalarını yakından ilgilendiriyor. (Foto: ahaber.com.tr)

YARGITAY: PEŞİN ÖDEME YAPILMAMASI HAKLI FESİH NEDENİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu'nun 57. maddesindeki düzenlemeye dikkat çekti.

Kararda, "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır" hükmü hatırlatıldı.

Yüksek Mahkeme, işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesinin İş Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturabileceğini belirtti.

"FAZLA İZİN KULLANDIRILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALDIRMAZ"

Yargıtay kararında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Davalı tarafça aksi savunulmuş ise de davacıya nispi emredici nitelikte olan 4857 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, yıllık izin ücretinin mutlak emredici nitelikte olan 57. maddeye göre izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz."

Kararda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: