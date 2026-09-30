Sıfır Atık vizyonuyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) kullananların sayısı 3,3 milyonu geçti. Milyonlarca ambalajı geri dönüşüme kazandıran sistem, doğayı korurken ekonomiye de katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Sıfır Atık Vakfı tarafından desteklenen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), yurt genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıran ve vatandaşlara maddi kazanç sağlayan sistem kapsamında ekonomiye kazandırılan atık şişe sayısı 326 milyonu aştı.

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 326 milyon 622 bin ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. (Foto: ahaber.com.tr) Depozito sisteminin ilk aşaması 2025 yılı şubat ayında pilot il olarak Sakarya'da başlatıldı. 1 Temmuz 2026'da yurt genelinde devreye alınan sistemde 2 bini aşkın iade makinesi hizmet vermeye başladı. 25 Eylül 2026 itibarıyla yurt genelinde iade makinelerine teslim edilen atık şişe sayısı 326 milyon 622 bine ulaştı. 3,3 MİLYON ÇEVRE DOSTU Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 300 bini geçti. Plastiklerin doğaya karışmasını engelleyen sistemde şişe başına 1 TL teşvik bedeli ödeniyor. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı proje ile Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.