Sıfır Atık hedefine DOA katkısı: 3,3 milyon vatandaş sisteme katıldı, 326 milyon şişe toplandı
Sıfır Atık vizyonuyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi’ni (DOA) kullananların sayısı 3,3 milyonu geçti. Milyonlarca ambalajı geri dönüşüme kazandıran sistem, doğayı korurken ekonomiye de katkı sağlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Sıfır Atık Vakfı tarafından desteklenen Depozito Yönetim Sistemi (DOA), yurt genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor.
Atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıran ve vatandaşlara maddi kazanç sağlayan sistem kapsamında ekonomiye kazandırılan atık şişe sayısı 326 milyonu aştı.
Depozito sisteminin ilk aşaması 2025 yılı şubat ayında pilot il olarak Sakarya'da başlatıldı. 1 Temmuz 2026'da yurt genelinde devreye alınan sistemde 2 bini aşkın iade makinesi hizmet vermeye başladı.
25 Eylül 2026 itibarıyla yurt genelinde iade makinelerine teslim edilen atık şişe sayısı 326 milyon 622 bine ulaştı.
3,3 MİLYON ÇEVRE DOSTU
Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 300 bini geçti.
Plastiklerin doğaya karışmasını engelleyen sistemde şişe başına 1 TL teşvik bedeli ödeniyor.
Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı proje ile Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Depozito Yönetim Sistemi, cep telefonlarına yüklenen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulamasıyla entegre şekilde çalışıyor.
DOA logosu bulunan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar, DOA uygulamasıyla çalışan iade makinelerine atılıyor.
Cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyen vatandaşlar, QR kod okutarak teslim ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebiliyor.
Biriken tutarlar banka hesaplarına havale edilebildiği gibi ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerde kullanılabiliyor.