Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma hesabına dâhil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçiye aynı süre için iki ayrı ödeme yapılmasının önüne geçildi.

Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kaynak ustası, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra yıllık ücretli izin, fazla çalışma, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının tahsili talebiyle İş Mahkemesine dava açtı.

Davalı işveren ise iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, işçinin fazla çalışmasının bulunmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi feshin haksız olduğunu kabul ederek davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırıp davanın kabulü yönünde yeniden hüküm kurdu. İşverenin bu kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin gündemine geldi.

AYNI ÇALIŞMA SÜRESİ İÇİN İKİ AYRI ÖDEME YAPILMASI HATALI BULUNDU Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı hatalı bularak bozdu. Haftanın 7 günü çalışılması durumunda hafta tatiline denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın zaten hafta tatili ücreti olarak hüküm altına alındığına dikkat çekilen kararda, aynı süre için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağı hesaplanmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.