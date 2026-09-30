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Ağustos 2026’da işsizlik oranı yüzde 7,8’e geriledi, atıl işgücü oranı ise yüzde 31’e yükseldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustos 2026’da işsizlik oranı yüzde 7,8’e geriledi, atıl işgücü oranı ise yüzde 31’e yükseldi

Ağustos 2026 işgücü verilerinde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8’e indi. İşsiz sayısı 106 bin kişi azalırken istihdam 136 bin kişi arttı. Buna karşılık zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı 0,4 puan artışla yüzde 31’e yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması, Ağustos 2026'da işsizlikte gerileme, istihdamda artış ve geniş işgücü göstergelerinde yükseliş olduğunu ortaya koydu. İşsizlik oranı yüzde 7,8'e, genç işsizlik yüzde 13'e inerken; istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 507 bine çıktı. Buna karşılık atıl işgücü oranı yüzde 31'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)TÜİK verilerine göre Ağustos 2026’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İŞSİZ SAYISI 106 BİN KİŞİ AZALDI

Ağustos ayında 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı temmuza göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine indi. Aynı dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 olarak hesaplandı. Cinsiyete göre bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6; kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

Ağustosta istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişilik artışla 32 milyon 507 bine yükselirken istihdam oranı yüzde 48,4 oldu. (Görsel: TÜİK)Ağustosta istihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişilik artışla 32 milyon 507 bine yükselirken istihdam oranı yüzde 48,4 oldu. (Görsel: TÜİK)

İSTİHDAM 32,5 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

İşsizlikteki düşüşe istihdam artışı eşlik etti. Ağustosta çalışanların sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı.

İstihdam oranı da 0,1 puan yükselerek yüzde 48,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,8 seviyesinde ölçülürken kadınlarda yüzde 31,5 olarak kaydedildi. Aylık değişimde erkek istihdamı 143 bin kişi artarken kadın istihdamı 7 bin kişi azaldı.

İşgücü 35 milyon 247 bin kişiye çıkmasına rağmen işgücüne katılma oranı Ağustos 2026’da yüzde 52,5 seviyesinde kaldı. (Görsel: TÜİK)İşgücü 35 milyon 247 bin kişiye çıkmasına rağmen işgücüne katılma oranı Ağustos 2026’da yüzde 52,5 seviyesinde kaldı. (Görsel: TÜİK)

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,5'TE KALDI

İşgücündeki kişi sayısı ağustosta 29 bin artarak 35 milyon 247 bine çıktı. Buna rağmen işgücüne katılma oranı değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35 oldu. Bir önceki aya kıyasla erkeklerin katılım oranı 0,3 puan artarken kadınlarda 0,2 puanlık gerileme kaydedildi.

15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta 1,1 puan azalarak yüzde 13’e inerken genç kadınlarda oran yüzde 19,4 olarak kaydedildi. (Görsel: TÜİK)15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta 1,1 puan azalarak yüzde 13’e inerken genç kadınlarda oran yüzde 19,4 olarak kaydedildi. (Görsel: TÜİK)

GENÇ İŞSİZLİK 1,1 PUAN GERİLEDİ

15-24 yaş grubundaki işsizlik oranında daha belirgin bir aylık düşüş görüldü. Genç nüfusta işsizlik oranı temmuza göre 1,1 puan azalarak yüzde 13'e indi.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 9,7 olurken genç kadınlarda yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşti. Aylık düşüş erkeklerde 1,3 puan, kadınlarda ise 0,7 puan oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı ağustosta 0,4 puan artışla yüzde 31’e yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı ağustosta 0,4 puan artışla yüzde 31’e yükseldi. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31'E ÇIKTI

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranındaki düşüşe karşılık daha geniş işgücü göstergesi olan atıl işgücü oranı yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin toplamını kapsayan oran ağustosta 0,4 puan artarak yüzde 31'e çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak hesaplandı. İşsizler ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saate çıktı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saate çıktı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAATE YÜKSELDİ

Referans döneminde işbaşında olan çalışanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de arttı. Ortalama çalışma süresi temmuza göre 0,5 saat yükselerek ağustosta 42,5 saate ulaştı.

#İşgücü İstatistikleri #TÜİK
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