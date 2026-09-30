Ağustos 2026 işgücü verilerinde işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8’e indi. İşsiz sayısı 106 bin kişi azalırken istihdam 136 bin kişi arttı. Buna karşılık zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizleri kapsayan atıl işgücü oranı 0,4 puan artışla yüzde 31’e yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması, Ağustos 2026'da işsizlikte gerileme, istihdamda artış ve geniş işgücü göstergelerinde yükseliş olduğunu ortaya koydu. İşsizlik oranı yüzde 7,8'e, genç işsizlik yüzde 13'e inerken; istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 507 bine çıktı. Buna karşılık atıl işgücü oranı yüzde 31'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine geriledi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) İŞSİZ SAYISI 106 BİN KİŞİ AZALDI Ağustos ayında 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı temmuza göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bine indi. Aynı dönemde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 olarak hesaplandı. Cinsiyete göre bakıldığında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6; kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.