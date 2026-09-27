Yargıtay’dan sıfır otomobil kararı: Boya kusuru için ayıpsız araç değişimi
Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunu “gizli ayıp” olarak değerlendirdi. Daire, tüketicinin ayıplı aracı kullanmaya zorlanamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine yönelik kararı oy birliğiyle onadı.
İzmir'de bir tüketici, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruş karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı.
Bir süre sonra aracın tavanında boya kabarması meydana geldi. Tüketici, sorunun garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi.
Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
BİLİRKİŞİ RAPORU: ÜRETİM HATASI
Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi.
İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi, tüketicinin ayıplı aracı mevcut haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
KARAR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE DE YERİNDE BULUNDU
Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi de tüketicinin araçtaki ayıbın oluşumunda kusurunun bulunmadığına karar verdi.
Bölge Adliye Mahkemesi, sorunun dış etkenlerden değil, üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır otomobilden beklenen özellikleri karşılamadığını belirterek değişim kararını yerinde buldu.
Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne taşındı.