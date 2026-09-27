-°C
CANLI YAYIN

Yargıtay’dan sıfır otomobil kararı: Boya kusuru için ayıpsız araç değişimi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yargıtay’dan sıfır otomobil kararı: Boya kusuru için ayıpsız araç değişimi

Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre satın alınan otomobilin tavanındaki üretim kaynaklı boya kusurunu “gizli ayıp” olarak değerlendirdi. Daire, tüketicinin ayıplı aracı kullanmaya zorlanamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine yönelik kararı oy birliğiyle onadı.

İzmir'de bir tüketici, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruş karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı.

Bir süre sonra aracın tavanında boya kabarması meydana geldi. Tüketici, sorunun garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Yargıtay, sıfır kilometre otomobildeki boya kusurunu “gizli ayıp” olarak değerlendirdi. (Foto: ahaber.com.tr)Yargıtay, sıfır kilometre otomobildeki boya kusurunu “gizli ayıp” olarak değerlendirdi. (Foto: ahaber.com.tr)

BİLİRKİŞİ RAPORU: ÜRETİM HATASI

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve imalat hatası olduğu tespit edildi.

İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi, tüketicinin ayıplı aracı mevcut haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağına hükmederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Tavanındaki boya kusuru nedeniyle tüketici, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. (Foto: ahaber.com.tr)Tavanındaki boya kusuru nedeniyle tüketici, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. (Foto: ahaber.com.tr)

KARAR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE DE YERİNDE BULUNDU

Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi de tüketicinin araçtaki ayıbın oluşumunda kusurunun bulunmadığına karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi, sorunun dış etkenlerden değil, üretimden kaynaklandığını ve aracın sıfır otomobilden beklenen özellikleri karşılamadığını belirterek değişim kararını yerinde buldu.

Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne taşındı.

Bilirkişi incelemesinde boya kusurunun üretim sürecinden kaynaklandığı belirlendi. (Foto: ahaber.com.tr)Bilirkişi incelemesinde boya kusurunun üretim sürecinden kaynaklandığı belirlendi. (Foto: ahaber.com.tr)

YARGITAY: "GİZLİ AYIP" NİTELİĞİNDE

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki boya kusurunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

Daire, bilirkişi heyetinin otomotiv alanında görev yapan bir öğretim üyesi ile kimya yüksek mühendisinden oluştuğuna dikkat çekti.

İncelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığı belirtilen kararda ayıbın süresi içerisinde bildirildiği ve dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığı da kaydedildi.

Yargıtay, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı. (Foto: ahaber.com.tr)Yargıtay, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı. (Foto: ahaber.com.tr)

SIFIR OTOMOBİLDEKİ BOYA KUSURU İÇİN DEĞİŞİM KARARI

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağına hükmetti.

Daire, davalıların temyiz itirazlarını reddederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal kararMilyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar MİLYONLARCA KİRACIYI İLGİLENDİREN EMSAL KARAR
Yargıtayın kararı: Eşit gelirde nafaka yokYargıtayın kararı: Eşit gelirde nafaka yok YARGITAY'IN KARARI: EŞİT GELİRDE NAFAKA YOK
Yargıtaydan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararYargıtaydan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar YARGITAY'DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN KARAR

Doğal gaz faturalarına devlet desteği! 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldı
Sonraki Haber
Doğal gaz faturalarına devlet desteği! 1 milyar 82 milyon lira ödeme yapıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın