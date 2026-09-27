İzmir'de bir tüketici, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruş karşılığında sıfır kilometre otomobil satın aldı.

Bir süre sonra aracın tavanında boya kabarması meydana geldi. Tüketici, sorunun garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Şirket ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine araç sahibi, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.