Türkiye’nin nükleer çağında tarihi eşik! Berat Albayrak'ın temellerini attığı dev projede ilk yakıt reaktöre indi
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan "Milli Enerji" hamlesinin en büyük halkası olan Akkuyu NGS'de tarihi bir dönüm noktası yaşandı. 1. güç ünitesinin kalbine, 5 gün süren 163 parçalık kesintisiz operasyonla ilk nükleer yakıt demetleri başarıyla yüklendi.
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'nın meyveleri toplanmaya devam ediyor. Berat Albayrak öncülüğünde temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesi'nde, reaktör basınç kabına temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi işleminin tamamlandığı açıklandı.
163 ADET TEMSİLİ YAKIT DEMETİ
İşlem kapsamında, tasarım özellikleri, ağırlıkları ve boyutları gerçek nükleer yakıt demetleriyle tamamen aynı olan, ancak nükleer malzeme içermeyen 163 adet temsili yakıt demetinin reaktöre sırasıyla yüklendiği bildirildi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesi için kullanılan nükleer yakıt ve temsili nükleer yakıt demetleri Rosatom'un Yakıt Bölümü'ne bağlı tesiste üretildiği belirtildi.
Temsili yakıt demetlerinin yüklenmesi, reaktörün fiziksel devreye alma aşamasından önce gerçekleştirilecek olan soğuk ve sıcak testler öncesindeki son hazırlık adımlarından biri olma niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu operasyon sayesinde, uzmanların reaktör tesisinin hidrolik özelliklerini test etme ve yakıt yükleme makinesi kullanılarak gerçekleştirilecek taşıma ve yerine yerleştirme operasyonlarını uygulamalı olarak değerlendirme imkanı elde ettiği aktarıldı.