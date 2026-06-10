AYB'den Türkiye'ye 8 yıl sonra finansman adımı! 200 milyon avroluk kaynak sağlandı

Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) 200 milyon avro finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB'nin deprem sonrası sağlanan kaynaklar hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin kalkınma önceliklerine yönelik uygun koşullu finansman imkanlarını yeniden devreye aldığını belirtti.

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında 200 milyon avro finansman temin etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmaları devam ederken, AYB kaynaklarından Hazine geri ödeme garantisi altında toplam 200 milyon avroluk iki ayrı finansman anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına 100 milyon avro, Türk Eximbank aracılığıyla ise ihracatçıların yeşil finansman projelerine 100 milyon avro kaynak aktarılacak.

Sağlanan finansmanla reel sektörün ve ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Söz konusu kredi anlaşmalarıyla birlikte Türkiye'nin bu yıl sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ʺAYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdiʺ dedi (Foto: AA)

BAKAN ŞİMŞEK: TÜRKİYE'YE DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AYB ile yürütülen yakın iş birliği sayesinde Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki pozitif ivmenin dış finansman alanında somut sonuçlar vermeye başladığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: