Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.



TUTUKLANMIŞTI

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmada belediyedeki iskan süreçleri, inşaat projeleri ve belediye iştiraki şirketlerle ilgili para ve çek trafiği incelemeye alınmıştı.

2,5 milyonluk çek trafiği dosyada yer aldı.

MÜŞTEKİ İFADESİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyada yer alan müşteki ifadelerinde, bazı inşaatların iskan işlemlerinin durdurulduğu, ardından süreçlerin ilerlemesi için para talep edildiği belirtiliyor. Bir müşteki, iskan işlemlerinin tamamlanabilmesi için kendisinden 2 milyon 500 bin TL istendiğini ifade ederken, soruşturmada milyonluk çeklerin belediye iştiraki ABİTAŞ şirketiyle bağlantısı da inceleniyor. Savcılık, banka hareketleri, çek kayıtları ve tanık ifadeleri üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor.

AHABER.COM.TR İFADE TUTANAKLARINA ULAŞTI



İfade tutanaklarında Fikret Albayrak 'ın emniyet ve savcılık sorgusundaki detaylı savunmaları yer aldı. 22 Mayıs 2026 tarihinde KOM Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadede Albayrak 'ın "irtikap" suçundan şüpheli sıfatıyla sorgulandığı görüldü.

"ÇEKLERİ BEN ALMADIM, ABİTAŞ'A VERİLDİ"



Savcılık tarafından çeklerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt veren Fikret Albayrak , suçlamaları reddetti. Albayrak, "Bu iki adet çek ABİTAŞ şirketine verilmiştir. Bizzat bana verilmemiştir. ABİTAŞ şirketinin muhasebe kayıtlarında bunlar borç olarak bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Albayrak ayrıca, "Bu para karşılığında yasa dışı hiçbir işlem kabul söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Savunmasının devamında belediyenin ekonomik durumuna dikkat çeken Fikret Albayrak, göreve geldiklerinde ağır bir mali tabloyla karşılaştıklarını söyledi. Albayrak, "Karşımıza borca batık, günlük rutin masraflarını karşılayamayan, maaş ödeyemeyen bir belediye çıktı" sözleriyle belediyenin durumunu anlattı. Belediyeye destek amacıyla iş insanlarından yardım talep edildiğini belirten Albayrak, "Akçakoca halkına ve iş insanlarına belediyeye destek olunması yönünde çağrıda bulunduk" ifadelerini kullandı.