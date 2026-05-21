İNRES 2026 zirvesi öncesi Bakan Alparslan Bayraktar’dan önemli mesajlar: Enerjide oyunun kuralları değişiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Medya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek 2’nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) öncesinde çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 81 bin varile ulaştığını açıklayan Bakan Bayraktar; Pakistan, Libya ve Somali'deki yeni sondaj stratejileri ile Türkiye'deki kaya petrolü operasyonlarının detaylarını ilk kez duyurdu.
Bakan Bayraktar'ın kaleme aldığı yazı:
Son altı yıl, birbirini izleyen krizlerin küresel ölçekte enerji sektöründe derin izler bıraktığı bir dönem olarak tarihte yerini alacak. Kuzeyimizde, enerji piyasaları üzerindeki ağır yükü daha ilk gününden hissedilen savaş dördüncü yılını doldururken, güneyimizde enerji piyasalarında dünya tarihinde en sarsıcı etkilere yol açtığı belirtilen yeni bir kriz üçüncü ayına girdi.
BORDA NET İHRACATÇI ÜLKE HEDEFİ
Kalkınmanın, sanayileşmenin ve teknolojik ilerlemenin temelini oluşturan madencilikte, "Önce insan sonra çevre sonra katma değerli madencilik" anlayışıyla hareket ediyoruz. Burada yer altı zenginliklerimizin kullanımını, bir tercih değil zorunluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açımız, küresel ve bölgesel krizlerden de asgari düzeyde etkilenmemizi sağlıyor. Bor, nadir toprak elementleri ile stratejik madenlerimizi ham madde olarak değil ara ve uç ürünlere dönüştürerek bu alanda net ihracatçı bir ülke olmayı hedefliyoruz.