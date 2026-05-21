İNRES 2026 zirvesi öncesi Bakan Alparslan Bayraktar’dan önemli mesajlar: Enerjide oyunun kuralları değişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar YENİ ENERJİ MİMARİSİ



Bu kriz-fırsat denkleminde doğal kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırken savaşlar, jeopolitik krizler, ekonomik gelişmeler ve teknolojideki ilerlemeler bizi yeni bir enerji mimarisine doğru zorluyor. Merkezinde elektrikleşmenin olduğu bu yeni mimaride daha dirençli ve esnek bir enerji piyasası inşa edeceğiz. Altyapımızı daha güçlü hale getirecek projeleri hayata geçireceğiz.



Güzergâh ve rota çeşitlendirmesine devam ederek dayanıklılığımızı daha da arttıracağız. Enerji ekosistemimizde yer alan her bir unsuru, birbirini tamamlayan ve daha uyumlu hareket edebilen bir yapıya kavuşturacağız. Tüm bunları yaparken çevre ülkelerle ve bölgelerle bağlantılarımızı da güçlendireceğiz. Elektriğin merkezde olduğu yeni perspektifte; doğalgaz, petrol ve madenler yani doğal kaynaklarımız taşıyıcı kolonlar olacak.



Doğalgazda; arama ve üretimde yeni yatırımlarla, kapasite artışlarıyla, altyapı güçlendirme çalışmalarıyla, yurtdışı faaliyetlerle, kaynak ülke-güzergâh-form çeşitlendirme stratejisiyle, uzun dönemli anlaşmalarla, ortaklık, devir, birleşme ve hisse alımlarıyla çok boyutlu bir büyüme hamlesi başlatacağız.

PAKİSTAN'DA PETROL ARAMA



Petrolde; yurt içinde daha önce gidilmedik yerlere gidecek, yeni aramalar yapacağız. Çağrı Bey ile Somali'de başlattığımız devasa operasyonların devamını, Pakistan'da, Libya'da gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'da başlattığımız ve ankonvansiyonel üretim diye ifade edilen kaya petrolünde iddialı sondaj çalışmaları yapacağız.



Oyunun kurallarını değiştirecek dikey ve yatay sondajlarla kayaların içinden petrolü çıkartacağız. Madenlerde; yalnızca üretici değil inovatif teknolojiler geliştiren ve ihraç eden bir konumu gelmek istiyoruz. Bor madeninde katma değerli ürünlere yönelerek yüzde 65 olan dünya bor pazar payımızı arttıracağız. Nadir toprak elementlerinde; dünyanın tek sahadaki en büyük ikinci rezerv alanında bir yandan endüstriyel tesisi hayata geçirirken diğer taraftan da saflaştırma kabiliyetimizi ilerletmeye odaklanacağız.