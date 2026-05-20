"Albayrak doktrini" Türkiye'yi dünyanın merkezine taşıdı! Güneydoğu’da ABD’nin Teksas’ı yükseliyor
Hürmüz Boğazı'ndaki blokajlar, Avrupa'nın bitmek bilmeyen arz güvenliği korkusu ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tamamen sil baştan yazılan küresel enerji jeopolitiğinde Türkiye, tarihin en büyük stratejik dönüşümünü yaşıyor. Ankara’nın son 10 yılda attığı adımlarla artık yalnızca bir geçiş hattı değil, enerji üreten, depolayan ve bölgesel akışı tek başına yöneten bir "merkez ülke" konumuna yükseldi. Berat Albayrak’ın 2016’da ortaya koyduğu “Albayrak Doktrini”, bugün Türkiye’yi küresel enerji liginde merkeze taşıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar yönetiminde yeni enerji mimarisi büyürken kulislerde, Türkiye’nin güneydoğusu için “Yeni Teksas” benzetmesi yapılıyor.
Ankara'nın son 10 yılda attığı stratejik adımlar yalnızca ekonomik yatırım olarak değil, doğrudan devlet doktrini olarak görülüyor. Bu dönüşümün merkezinde ise 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası, Ankara kulislerinde kullanılan ifadeyle "Albayrak Doktrini" bulunuyor.
Berat Albayrak'ın enerji yönetiminde ortaya koyduğu vizyon yalnızca günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik klasik bir bakanlık politikası değildi. Türkiye ilk kez enerjide dışa bağımlılığı kırmayı hedefleyen kapsamlı bir stratejik dönüşüm sürecine girdi. Arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa yaklaşımıyla Türkiye artık yalnızca enerji satın alan ülke modelinden çıkarak kendi filosunu kuran, kendi kaynaklarını arayan ve küresel krizlere hazırlık yapan yeni bir enerji konsepti geliştirdi.
2016 yılında Berat Albayrak'ın ekibinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar bugün aynı doktrini 2053 hedeflerine taşıyan isim konumunda bulunuyor.