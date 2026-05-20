Berat Albayrak (AHABER ARŞİV) OYUN KURUCU ÜLKE

2016'da tartışılan yerli sondaj filosu hamlesi bugün Türkiye'nin en büyük stratejik güçlerinden biri haline geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle Türkiye artık kendi denizlerinde hidrokarbon arayan sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Enerji yönetiminde atılan bu adımlar yalnızca teknik yatırım değil, doğrudan enerji bağımsızlığı hamlesi... Özellikle ilk sondaj gemisi Fatih'in satın alma süreci bugün hâlâ enerji kulislerinde konuşuluyor. Yaklaşık 800 milyon dolar değer biçilen geminin 154 milyon dolara alınması Ankara'nın enerji stratejisindeki en kritik hamlelerden biri olarak gösteriliyor.

Berat Albayrak (AHABER ARŞİV) ENERJİDE SAVUNMA HATTI

Bugün Avrupa enerji krizleriyle mücadele ederken Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan altyapının önemli bölümü de yine Albayrak Doktrini kapsamında başlatılan yatırımlarla oluşturuldu. Doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması, LNG altyapısının güçlendirilmesi ve enerji arz güvenliğine yönelik stratejik hamleler Türkiye'yi kriz çıkmadan hazırlığını yapan ülkeler arasına taşıdı. Avrupa enerji arz krizleriyle sarsılırken Türkiye'nin daha kontrollü süreç yönetmesi Ankara'da "önceden kurulan enerji savunma hattının sonucu" olarak değerlendiriliyor. Berat Albayrak (AHABER ARŞİV) ABD'NİN TEKSAS'I YÜKSELİYOR

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Albayrak Doktrini'nin en dikkat çeken sonuçlarından biri bugün Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanıyor. Bir dönem terör, çatışma ve güvenlik riskiyle anılan bölgelerde artık petrol kuleleri yükseliyor. Enerji kulislerinde artık açık açık "Türkiye'nin güneydoğusunda ABD'nin Teksas'ı doğuyor" yorumları yapılıyor.