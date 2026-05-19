Milli enerji vizyonunun gücü: Berat Albayrak’ın çizdiği yol haritası Turkuvaz Medya öncülüğünde INRES 2026'da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi 22 Mayıs'ta yapılacak. Açılışını Başkan Erdoğan'ın yapması beklenen zirveye ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Enerji Bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın çizdiği yol haritasının eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten Müderrisoğlu Türkiye'nin "kalpgâh" konumuna vurgu yaptı.
Hürmüz krizi başta olmak üzere küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde, dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak.
Zirve öncesi dikkat çeken bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu Türkiye'nin enerjinin 'kalpgahı' haline geldiğini vurguladı. İşte Okan Müderrisoğlu'nun yazısı...
"Hürmüz Boğazı kaynaklı kriz gösterdi ki yeni enerji rotaları Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirebilir. Türkiye olarak 'kazan-kazan' anlayışına dayanan projeler için farklı alternatifler sunuyoruz!" (Alparslan Bayraktar/Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)
22 Mayıs 2026 Cuma günü, Haliç Kongre Merkezi, uluslararası nitelikli önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi."
Bu büyük buluşma vesilesi ile küresel sistemin enerji tedarikinde yüzleştiği ağır problemleri ve Türkiye'nin "kalpgâh" konumu ile garanti ettiği arz güvenliğini masaya yatırmakta fayda var.