Kamu şirketlerinin yöneticileri, uluslararası enerji şirketlerinin CEO'ları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda enerji ve maden sektöründeki yatırım fırsatları, finansman modelleri ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Konuk bakan yardımcılarının katılacağı oturumda ise enerji ve yatırım politikalarında devletlerin üstlenmesi gereken roller masaya yatırılacak. Katılımcılar, enerji dönüşümü sürecinde kamu politikalarının önemini ve ülkeler arası iş birliği imkanlarını ele alacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği konularının masada olması planlanıyor. Zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İNRES 2026 ne zaman düzenlenecek?

İNRES 2026, 22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek.

İNRES 2026 nerede yapılacak?

Zirve, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İNRES 2026'nın ana gündemi ne olacak?

Zirvede enerji güvenliği, petrol, doğal gaz, madencilik, kritik mineraller, yatırım fırsatları ve küresel iş birlikleri ele alınacak.

Zirveye kimler katılacak?

Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının zirveye katılması bekleniyor.