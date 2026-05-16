Turkuvaz Medya sponsorluğunda İstanbul enerji gündeminin merkezi oluyor: INRES 2026’da kritik zirve! Başkan Erdoğan da katılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ana medya sponsoru Turkuvaz Medya olan ve Hürmüz krizi başta olmak üzere küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde gerçekleştirilecek olan 2’nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), 22 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Zirvenin açılışını Başkan Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Ana medya sponsoru Turkuvaz Medya'nın desteğiyle düzenlenecek 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), enerji güvenliği ve küresel iş birliklerinin masaya yatırılacağı kritik bir dönemde 22 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul'da şekillenecek. Ana medya sponsoru Turkuvaz Medya olan zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 9 ülkeden 10 bakanın katılımıyla uluslararası ölçekte büyük yankı uyandıran İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, bu yıl da enerji güvenliği, yatırım ve küresel iş birlikleri açısından kritik mesajların verileceği önemli bir platform olacak.

22 MAYIS'TA

İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), ana medya sponsoru Turkuvaz Medya'nın desteğiyle 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi bekleniyor. Açılış töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılımcılara hitap edecek.

BİRÇOK ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirve; enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları, kamu temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları İstanbul'da buluşturacak. Zirveye Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor.

ANA GÜNDEM ENERJİ GÜVENLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı Bakanlar Oturumu'nda enerji güvenliği ana gündem maddesi olacak. Hürmüz krizi gibi küresel gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller alanındaki son durum değerlendirilecek. Zirveye katılan bakanlar, küresel enerji piyasalarına ilişkin öngörülerini paylaşacak.

DEVLETLERİN ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ TARTIŞILACAK

Konuk bakan yardımcılarının katılacağı oturumda ise enerji ve yatırım politikalarında devletlerin üstlenmesi gereken roller masaya yatırılacak. Katılımcılar, enerji dönüşümü sürecinde kamu politikalarının önemini ve ülkeler arası iş birliği imkanlarını ele alacak.

FİNANS VE YATIRIM MASADA OLACAK

Kamu şirketlerinin yöneticileri, uluslararası enerji şirketlerinin CEO'ları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda enerji ve maden sektöründeki yatırım fırsatları, finansman modelleri ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği konularının masada olması planlanıyor. Zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İNRES 2026 ne zaman düzenlenecek?
İNRES 2026, 22 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek.

İNRES 2026 nerede yapılacak?
Zirve, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İNRES 2026'nın ana gündemi ne olacak?
Zirvede enerji güvenliği, petrol, doğal gaz, madencilik, kritik mineraller, yatırım fırsatları ve küresel iş birlikleri ele alınacak.

Zirveye kimler katılacak?
Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının zirveye katılması bekleniyor.

