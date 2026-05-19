Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar: "İNRES 2026 tarihi bir öneme sahip"

2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde, dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul’da şekillenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunda düzenlenecek olan İNRES 2026'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğindeki zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, "22 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu zirve, Türkiye'nin tabii kaynaklar konusundaki potansiyelini ve gelecek projeksiyonunu ortaya koyması açısından tarihi bir öneme sahip" dedi.

Türkiye, enerji ve tabii kaynaklar alanında küresel ölçekte ses getirecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 22 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) enerji diplomasisinin kalbinin Türkiye'de atmasını sağlayacak.



Zirvenin hazırlıkları ve Türkiye'nin bu alandaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, "22 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu zirve, Türkiye'nin tabii kaynaklar konusundaki potansiyelini ve gelecek projeksiyonunu ortaya koyması açısından tarihi bir öneme sahip. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle onurlandıracağı bu açılış, milli kaynaklarımızı ne kadar önemsediğimizin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ VE MADEN HEDEFLERİNE IŞIK TUTACAK"

Küresel enerji krizinin yaşandığı bir dönemde düzenlenen zirve, Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda kritik bir eşiği temsil ediyor. Başkan Erdoğan'ın zirvede yapacağı konuşmanın, özellikle doğal gaz keşifleri, madencilik faaliyetleri ve yenilenebilir enerji alanındaki yeni müjdelerle dünyaya güçlü mesajlar vermesi bekleniyor. Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, "Türkiye artık sadece kaynak tüketen değil, kendi öz kaynaklarını keşfeden ve bu kaynakları bölge ülkelerine ulaştıran bir kilit aktör konumuna gelmiştir. Zirvenin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizeceği vizyon, Türkiye Yüzyılı'nın enerji ve maden hedeflerine ışık tutacaktır" sözleriyle aktardı.

"YENİ İŞ BİRLİĞİ KAPILARINI ARALAYACAK"

Zirve kapsamında, kritik madenlerin işlenmesinden nadir toprak elementlerine kadar pek çok stratejik konu uzmanlarca tartışılacak. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini katma değerli ürünlere dönüştürme kararlılığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, "Doğal kaynaklarımızı sadece ham madde olarak değil, yüksek teknolojiyle işleyerek ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu zirve, yatırımcılar ile politika yapıcıları bir araya getirerek yeni iş birliği kapılarını aralayacaktır" şeklinde konuştu. 22 Mayıs'taki bu büyük buluşma, Türkiye'nin enerjideki "tam bağımsızlık" hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.