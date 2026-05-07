Büyük resetleme için manipülasyon düğmesine basıldı! İslam Memiş’ten kritik uyarı

Ekonomi dünyasında taşlar yerinden oynuyor, finans koridorlarında "Büyük Resetleme" fırtınası esiyor! Donald Trump’ın "Özgürlük Projesi’ni durdurdum" açıklamasıyla sarsılan piyasalarda, Brent petrolün 110 dolar sınırındaki gizemli bekleyişi ve altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıyı adeta ateş hattına sürdü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de 2026 yılını "tam bir manipülasyon yılı" olduğunu belirterek, küresel sermaye sahiplerinin savaş maliyetlerini karşılamak için finansal piyasalarda büyük bir manipülasyon süreci yürüttüğünü vurguladı.

Küresel piyasalarda savaş, petrol ve altın eksenli sert dalgalanmalar sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber'de dikkat çeken açıklamalar geldi. PİYASALARDA "BÜYÜK RESET" ALARMI! İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI 2026: PARAYI KAZANMA DEĞİL, KORUMA DÖNEMİ! Küresel piyasalardaki türbülansı A Haber ekranlarında değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılar için 2026 yılının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir mesajımız oldu: 2026 yılının tamamı bir manipülasyon yılı. 2026 yılında paradan para kazanma dönemi değildir, 2026 yılı parayı koruma dönemidir diye uyarımız vardı. Aynı uyarımızı ben tekrar etmek isterim. Bu yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak bu manipülasyon piyasasını gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı. Memiş, bu manipülasyonun arkasında yatan amaca dikkat çekerek, "Sadece sermaye sahipleri, bu savaşı çıkaranlar savaş maliyetlerini düşürmek için bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler" şeklinde konuştu.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik 2026 uyarısı: Parayı kazanma değil koruma yılı (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "BÜYÜK RESETLEME İÇİN MANİPÜLASYON DÜĞMESİNE BASILDI" Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sadece bir savaş sonucu olmadığını, bunun küresel bir planın parçası olduğunu savunan İslam Memiş, "Savaş başladı, petrol fiyatları yükseldi hikayesi değil burada. Hikaye tamamen büyük resetlemeye dayalı bir model var karşımızda. Bu savaşın bir maliyeti var, bu maliyeti de piyasalarda, finansal piyasalarda manipülasyon yaparak çıkarıyorlar. Daha önce yüzyıllardır dünyada savaşlar görüyoruz; savaşın da kendi içinde bir onuru, gururu vardı. Bugüne baktığımız zaman sabah ayrı konuşuyorlar, akşam ayrı konuşuyorlar" sözleriyle piyasalardaki güven ortamının zedelendiğine dikkat çekti. Hafta başından beri piyasalarda iyimserlik fiyatlaması yapıldığını belirten Memiş, "Pazartesi günü haftaya piyasalar satıcılı başladı. İşte 'Amerikan gemisi vuruldu', daha sonra 'vurulmadı'. Daha sonra 'barışıyoruz'... Üç gündür böyle piyasalarda bir umut fiyatlaması var. Şimdi son dakikaya bakıyoruz tekrar bombalar havalarda uçuşuyor derken bilerek ve isteyerek her iki tarafta da bu savaşı devam ettirmek gibi arzuları var" dedi. PETROL, ENFLASYON VE DİJİTAL PARA TARTIŞMALARI Petrol fiyatlarındaki her yükselişi küresel ekonomik dönüşümün bir parçası olarak değerlendiren İslam Memiş, "Petrol, Orta Doğu, Hürmüz Boğazı söz konusu olunca bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonda kalıcı bir süreç planlıyorlar ve petrol fiyatlarının her yükselişi enflasyon demek. Enflasyon demek, alım gücünün dünyada azalması demek ve kontrollü bir sistemin tekrar dijital paralara dönüşüm bir hikayesi demek" ifadelerini kullandı. Memiş, bu belirsizlik ortamında kimsenin kazanamayacağını vurgulayarak, "Bu savaş tantanası devam ettikçe, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildikçe, petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürdükçe piyasalarda hiçbir yatırımcının, hiçbir şirketin kazanma ihtimali yok. Bu savaşın kazananı hiç kimse olmayacaktır" şeklinde konuştu.