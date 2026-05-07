Büyük resetleme için manipülasyon düğmesine basıldı! İslam Memiş’ten kritik uyarı

Ekonomi dünyasında taşlar yerinden oynuyor, finans koridorlarında "Büyük Resetleme" fırtınası esiyor! Donald Trump’ın "Özgürlük Projesi’ni durdurdum" açıklamasıyla sarsılan piyasalarda, Brent petrolün 110 dolar sınırındaki gizemli bekleyişi ve altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar yatırımcıyı adeta ateş hattına sürdü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de 2026 yılını "tam bir manipülasyon yılı" olduğunu belirterek, küresel sermaye sahiplerinin savaş maliyetlerini karşılamak için finansal piyasalarda büyük bir manipülasyon süreci yürüttüğünü vurguladı.

Küresel piyasalarda savaş, petrol ve altın eksenli sert dalgalanmalar sürerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber'de dikkat çeken açıklamalar geldi.

PİYASALARDA "BÜYÜK RESET" ALARMI! İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

2026: PARAYI KAZANMA DEĞİL, KORUMA DÖNEMİ!

Küresel piyasalardaki türbülansı A Haber ekranlarında değerlendiren İslam Memiş, yatırımcılar için 2026 yılının çok zorlu geçeceğini belirterek, "Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir mesajımız oldu: 2026 yılının tamamı bir manipülasyon yılı. 2026 yılında paradan para kazanma dönemi değildir, 2026 yılı parayı koruma dönemidir diye uyarımız vardı. Aynı uyarımızı ben tekrar etmek isterim. Bu yıl sonuna kadar her ay düzenli olarak bu manipülasyon piyasasını gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı. Memiş, bu manipülasyonun arkasında yatan amaca dikkat çekerek, "Sadece sermaye sahipleri, bu savaşı çıkaranlar savaş maliyetlerini düşürmek için bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler" şeklinde konuştu.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik 2026 uyarısı: Parayı kazanma değil koruma yılı

"BÜYÜK RESETLEME İÇİN MANİPÜLASYON DÜĞMESİNE BASILDI"

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sadece bir savaş sonucu olmadığını, bunun küresel bir planın parçası olduğunu savunan İslam Memiş, "Savaş başladı, petrol fiyatları yükseldi hikayesi değil burada. Hikaye tamamen büyük resetlemeye dayalı bir model var karşımızda. Bu savaşın bir maliyeti var, bu maliyeti de piyasalarda, finansal piyasalarda manipülasyon yaparak çıkarıyorlar. Daha önce yüzyıllardır dünyada savaşlar görüyoruz; savaşın da kendi içinde bir onuru, gururu vardı. Bugüne baktığımız zaman sabah ayrı konuşuyorlar, akşam ayrı konuşuyorlar" sözleriyle piyasalardaki güven ortamının zedelendiğine dikkat çekti. Hafta başından beri piyasalarda iyimserlik fiyatlaması yapıldığını belirten Memiş, "Pazartesi günü haftaya piyasalar satıcılı başladı. İşte 'Amerikan gemisi vuruldu', daha sonra 'vurulmadı'. Daha sonra 'barışıyoruz'... Üç gündür böyle piyasalarda bir umut fiyatlaması var. Şimdi son dakikaya bakıyoruz tekrar bombalar havalarda uçuşuyor derken bilerek ve isteyerek her iki tarafta da bu savaşı devam ettirmek gibi arzuları var" dedi.

PETROL, ENFLASYON VE DİJİTAL PARA TARTIŞMALARI

Petrol fiyatlarındaki her yükselişi küresel ekonomik dönüşümün bir parçası olarak değerlendiren İslam Memiş, "Petrol, Orta Doğu, Hürmüz Boğazı söz konusu olunca bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonda kalıcı bir süreç planlıyorlar ve petrol fiyatlarının her yükselişi enflasyon demek. Enflasyon demek, alım gücünün dünyada azalması demek ve kontrollü bir sistemin tekrar dijital paralara dönüşüm bir hikayesi demek" ifadelerini kullandı. Memiş, bu belirsizlik ortamında kimsenin kazanamayacağını vurgulayarak, "Bu savaş tantanası devam ettikçe, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildikçe, petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerini sürdürdükçe piyasalarda hiçbir yatırımcının, hiçbir şirketin kazanma ihtimali yok. Bu savaşın kazananı hiç kimse olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Memiş, Petrol fiyatlarındaki her yükselişi küresel ekonomik dönüşümün bir parçası olarak değerlendirdi

KISA VADELİ İŞLEMLERE KARŞI UYARI

Vatandaşların bu fırtınalı denizde güvenli liman ararken yapması gerekenleri sıralayan Memiş, kısa vadeli hamlelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Vatandaş olarak cebimize, soframıza ve raflarımızdaki gelişmelere odaklanıyoruz. Kısa vadeli işlemlerden uzak duracağız. Yani birikimlerimiz üzerinden kısa vadeli al-sat piyasası oluşturmayacağız. Satın aldığımız ürünü satın aldıktan sonra 'her zaman yükselsin, dünyada savaş olsun, çatlasın patlasın bana ne, sadece benim varlığım değer kazansın' anlayışını çöpe atmanız lazım. Çünkü batarsa bütün dünya batacak, çıkarsa bütün dünya çıkacak. Algı bu" sözleriyle yatırımcı psikolojisine dikkat çekti.

ALTINDA SERT DÜZELTME SÜRECİ

2025 yılındaki devasa karların yatırımcıyı yanılttığını ve bugün yaşanan düşüşlerin bir şok etkisi yarattığını ifade eden İslam Memiş, "2025 yılında malum gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 bir getiri vardı. İnsanlar da buna alıştı. 13 ay boyunca sürekli rekor... Sanki sistem onları zengin yapacakmış algısı yerleşti ve daha sonra bu düşüşleri görünce bu sefer bocalamaya başladı yatırımcı. 'Ya neler oluyor, önceden savaş çıktığı zaman fiyatlar yükselirdi' falan diye ilginç bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz" açıklamasını yaptı. Memiş, çözümün fiyatta değil stratejide olduğunu vurgulayarak, "Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Birikimlerinizi çeşitlendirin, uzun vadeli bir strateji alın. Yatırım araçlarının fiyatını takip etmek size bir şey kazandırmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SÖYLEMLERİ VE YASAL SOYGUN SÜRECİ

Piyasalardaki sert hareketlerde siyasi açıklamaların etkili olduğunu belirten İslam Memiş, "Finansal piyasalarda sadece Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ediyor. Bu süreç bir yasal soygundur. Bu yasal soygunda kimseden hesap soramazsınız. Ama belki yüksek mahkeme birkaç ay sonra savaş bittikten sonra bunun belki bir yargılanma süreci de olabilir" dedi. Merkez Bankaları'nın bile çaresiz kaldığını aktaran Memiş, "Piyasalar bu kadar derinden hasar alınca Merkez Bankaları bile önünü göremiyor. Merkez Bankaları şu anda 'bekle-gör' politikasına geçti. Hiçbir Merkez Bankası faiz politikalarında hareket alanı bulmakta zorlanıyor" şeklinde konuştu.

İslam Memiş: Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ediyor.

YATIRIMCILARA PSİKOLOJİK UYARI

Yatırımcılara psikolojik bir rehberlik de sunan İslam Memiş, hırsa kapılmamanın önemine değinerek, "İnsanlar birikimlerini korumak için doğal olarak piyasaları takip etmek isteyecektir ama bunu nefis iradenin önüne geçirmemek lazım. 'Aldık hemen yükselsin, sattık hemen düşsün' algısını bırakın. Yıl sonuna kadar kafa karışıklığı devam edecek. Kendinize yapacağınız en iyi iyilik; fiyata değil miktara odaklanmak ve uzun vadeli bir stratejiyle birikimlerinizi çeşitlendirmek olacaktır" tavsiyesinde bulundu.

DÜNYA ARAFTA: HAFTA SONU KRİTİK EŞİK

Piyasaların haftayı kritik bir eşikte kapattığını ve bir saat içinde tüm dengelerin değişebileceğini belirten Memiş, "Dünya iyi bir yere gitmiyor. Daha sabah saatlerine kadar yükselen bir piyasa vardı, coşkulu bir piyasa vardı, bir saatte filmler değişti. Bugün haftanın son işlem günü ve piyasaları bilerek ve isteyerek arafta bırakıyorlar. Hafta sonu dananın kuyruğu kopacak. Ya savaş ya barış; ihtimal %50-%50" uyarısıyla belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti. Küçük yatırımcı için parayı korumanın bir zorunluluk olduğunu ifade eden Memiş, "Küçük birikimi olan yatırımcıların parasını korumak gibi bir zorunlulukları var. Altın orta ve uzun vadede güvenli bir limandır" dedi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ: 10 BİN LİRALIK FARK!

Rakamlarla somut örnekler veren İslam Memiş, son üç aydaki kaybı şöyle özetledi:

"Üç ay önceki rakamlarla bugünkü rakamları mukayese edebilirim. 10 gramlık bir bilezik alan bir vatandaşımız, üç ay önceki fiyatla bugünü kıyasladığımız zaman tam 10.000 lira fark ediyor. Yani 10.000 lira düşmüş değeri. Çeyrek altında 1.500 liralık bir gerileme olmuş. Bunlar beraberinde fırsatlar da getirecektir ama 'alın' demiyorum. İnsanların okuduğunu ve dinlediğini algılayamadığı bir dönemden geçiyoruz. Arabasını satıyor altın alıyor, evini satıyor gümüş alıyor; ilginç hareketler yapıyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızın finansal okuryazarlıkla bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini tekrar anımsatmak isterim."

 ʺÜç ay önceki rakamlarla bugünkü rakamları mukayese edersek tam 10.000 lira fark ediyorʺ

KÜRESEL PİYASALARDA NELER OLUYOR? A HABER'DE ÇARPICI ANALİZ

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendini dün yayınlanan A Haber Melih Altınok Sebep Sonuç programında değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Mayıs ayında 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen, Temmuz ve Ağustos aylarında ise 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın beklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Memiş, ons altın tarafında ise yıl sonuna kadar 5 bin 880 dolar seviyesiyle alakalı öngörülerinin geçerliliğini koruduğunu belirterek, "Barış umudunun fiyatlanmasıyla birlikte altın tarafında tekrar bir toparlanma, borsalarda yeni rekorlar görme ihtimalimiz güçleniyor." sözleriyle piyasaların yeni bir hikaye arayışında olduğunu vurguladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI MAYIS VE TEMMUZ TAHMİNİ

GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ ALTINI TAHTINDAN ETTİ

Türkiye'de gümüşün hak ettiği değeri görmediğini ve bu konuda 6 yıldır mücadele ettiğini belirten İslam Memiş, "Türkiye'de sürekli altın konuşuluyor ama gümüş tarafında ne teşvik var ne de yastık altındaki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması hamlesi var. Oysa gümüş; güneş panellerinde kullanılan, tıp alanında mikrop ayırıcı özelliği olan, yağmur bombalarında kullanılan stratejik bir emtiadır." ifadelerini kullandı. Gümüşün getiride altını geride bıraktığına dikkat çeken Memiş, "Geçen yıl altın yüzde 110 kazandırırken gümüş yüzde 200 kazandırdı. 5-6 yıldır birincilik altında değil, gümüştedir." sözleriyle çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

İslam Memiş, altın, kripto para ve güvenli yatırım konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DARPHANE SERTİFİKASINDA "BALON" FİYAT UYARISI

Piyasalardaki normalleşme için değer takibinin kritik olduğunu vurgulayan İslam Memiş, "Piyasanın normalleşmesi için değerini takip etmek, aynı eş değerde olmak lazım. Ancak önümüzdeki dönemlerde Darphane sertifikası ile Kapalıçarşı piyasası arasında yüzde 200'lük bir fark oluşursa, yatırımcı buradakini satıp nakitini alıp tekrar fiziki altın koyarak o getiriyi cebine koyabilir." sözleriyle yatırımcıyı uyardı. Sertifikadaki talep yoğunluğunun fiyat farkını kalıcı kılabileceğini belirten Memiş, "0,1 gramlık altın sertifikasının 80 lira olması, gram bazında altının 800 liraya gelmesi demektir; oysa normal piyasada bu karşılık 680 liradır. Bu fark tamamen talepten kaynaklanan bir balondur." değerlendirmesinde bulundu.

PETROLDE HÜRMÜZ BOĞAZI VE DÜĞÜN SEZONU ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı ve iç piyasadaki yansımalarını yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Hürmüz açıldı, yeni bir statüye kavuştu, artık Hürmüz'de sorun yok denilmesinin açıklanması lazım. Petrolün ciddi bir düşüş sağlayabilmesi için bu şart." ifadelerini kullandı. Erdem ayrıca, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunun açılacağını ve altın talebinin önümüzdeki dönemde tekrar artışa geçebileceğini hatırlattı.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA EMANET UYARISI

"BİRİKİMİNİ EMANET EDEN HER ŞEYİNİ KAYBEDER"

Yatırımcıların 'daha fazla kazanma hırsı' ile dolandırıcılara kapı açtığını belirten İslam Memiş, Denizli'de yaşanan son dolandırıcılık olayını, "Kendine kuyumcu süsü veren bir tefeci, kar payı adı altında topladığı altınlarla kaçtı. Nefis iradenin önüne geçince göz doymuyor. Tefeciden parayı alırken devlete sormuyorsun, adam kaçınca 'devlet nerede' diyorsun. Birikimlerini birine emanet eden insan, bir sabah uyandığında her şeyini kaybetmiş olacak." sözleriyle aktararak vatandaşları sert bir dille uyardı.

İslam Memiş, son yıllarda artan kripto yatırımına karşı vatandaşları uyardı

KRİPTO PARADA "TRUMP" MODELİ YASAL SOYGUN

Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyonlara değinen İslam Memiş, Trump ailesinin Melania ismiyle çıkardığı coin üzerinden, "Trump seçim meydanlarında kriptoyu övüyor ama bir yandan da kendi adına meme coinler çıkarıyor. Lansmanda bu coine 100.000 lira yatıran bir yatırımcının elinde bugün sadece 820 lira kaldı. Ava giden avlanır sözü tam da buraya uyuyor." ifadelerini kullandı. Kripto paraların 122.500 dolardan 58.000 dolara kadar çakıldığını hatırlatan Memiş, yatırımcıların bu 'doldur-boşalt' oyunlarına karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı.

