Altını ve doları tahtından eden hisse! Enflasyon yüzde 656 artarken o yüzde 914 kazandı
Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun yüzde 656 seviyesine ulaştığı dönemde BIST 100 Endeksi yüzde 914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayii, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler, borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.
Borsa İstanbul, son yıllarda yaşanan makroekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon ortamında yatırımcılar için adeta bir "sığınak" haline geldi. Özellikle dolar ve altının belirli dönemlerde yatay seyretmesi ya da beklenen reel getiriyi sunamaması, gözleri hisse senedi piyasasına çevirdi. Veriler ise oldukça net: Doğru hisse seçimi, enflasyonu sadece yakalamakla kalmıyor, ona ciddi bir fark atıyor.
İşte son 5 yılın rakamlarla borsa karnesi ve yatırımcı profilindeki çarpıcı detaylar:
BORSA SON 5 YILDA ENFLASYONU GERİDE BIRAKTI
- Merkez Bankası verilerine göre son 5 yılda tüketici enflasyonu yüzde 656 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi yüzde 914 yükseldi.
- BIST 30 Endeksi'nde artış yüzde bin 15'e ulaşırken, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 3 bin 124 olarak kaydedildi.
- Bankacılık endeksi yüzde bin 388 prim yaparken, sanayi endeksindeki artış yüzde 588 seviyesinde kaldı.
- Borsa İstanbul, 2018 yılından sonra geçen 7 yılın tamamını yükselişle kapatırken, 2026 yılında da şu ana kadar yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.
107 HİSSE YÜZDE BİNİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ
Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin önemli bölümü uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağladı.
Son 5 yılda:
- 107 hisse yüzde binin üzerinde yükseldi,
- 33 hisse yüzde 2 binin üzerinde prim yaptı,
- 11 hisse yüzde 5 binin üzerine çıktı,
- 4 hisse ise yüzde 10 binin üzerinde değer kazandı.
Aynı dönemde 166 hissenin getirisi enflasyonun üzerine çıkarken, sadece 7 hisse değer kaybetti.
ASELSAN DİKKAT ÇEKTİ
Son yılların en dikkat çeken yükselişlerinden biri savunma sanayii şirketi Aselsan'da yaşandı.
Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirketlerden biri olan Aselsan hisseleri, son 5 yılda yüzde 5 bin 803 yükseldi.
BIST 30 şirketleri arasında:
- Tüpraş yüzde 3 bin 7,
- Türk Hava Yolları yüzde 2 bin 339,
- Garanti BBVA yüzde 2 bin 110,
- Yapı Kredi yüzde bin 897,
- İş Bankası C hissesi ise yüzde bin 817 değer kazandı.
BIST 30 endeksindeki 23 şirketin getirisi, aynı dönemdeki enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti.