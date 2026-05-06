Altını ve doları tahtından eden hisse! Enflasyon yüzde 656 artarken o yüzde 914 kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın ve dövizde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürürken, son 5 yıllık veriler uzun vadede en yüksek getirinin Borsa İstanbul'dan geldiğini ortaya koydu. Enflasyonun yüzde 656 seviyesine ulaştığı dönemde BIST 100 Endeksi yüzde 914 yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle savunma sanayii, bankacılık ve ulaştırma hisselerinde yaşanan yükselişler, borsanın uzun vadeli yatırımcı için enflasyona karşı güçlü bir alternatif olduğunu gösterdi.

Borsa İstanbul, son yıllarda yaşanan makroekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon ortamında yatırımcılar için adeta bir "sığınak" haline geldi. Özellikle dolar ve altının belirli dönemlerde yatay seyretmesi ya da beklenen reel getiriyi sunamaması, gözleri hisse senedi piyasasına çevirdi. Veriler ise oldukça net: Doğru hisse seçimi, enflasyonu sadece yakalamakla kalmıyor, ona ciddi bir fark atıyor.

İşte son 5 yılın rakamlarla borsa karnesi ve yatırımcı profilindeki çarpıcı detaylar:

BORSA SON 5 YILDA ENFLASYONU GERİDE BIRAKTI

  • Merkez Bankası verilerine göre son 5 yılda tüketici enflasyonu yüzde 656 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi yüzde 914 yükseldi.
  • BIST 30 Endeksi'nde artış yüzde bin 15'e ulaşırken, halka arz endeksindeki yükseliş yüzde 3 bin 124 olarak kaydedildi.
  • Bankacılık endeksi yüzde bin 388 prim yaparken, sanayi endeksindeki artış yüzde 588 seviyesinde kaldı.
  • Borsa İstanbul, 2018 yılından sonra geçen 7 yılın tamamını yükselişle kapatırken, 2026 yılında da şu ana kadar yaklaşık yüzde 30 değer kazandı.
107 HİSSE YÜZDE BİNİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin önemli bölümü uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Son 5 yılda:

  • 107 hisse yüzde binin üzerinde yükseldi,
  • 33 hisse yüzde 2 binin üzerinde prim yaptı,
  • 11 hisse yüzde 5 binin üzerine çıktı,
  • 4 hisse ise yüzde 10 binin üzerinde değer kazandı.

Aynı dönemde 166 hissenin getirisi enflasyonun üzerine çıkarken, sadece 7 hisse değer kaybetti.

ASELSAN DİKKAT ÇEKTİ

Son yılların en dikkat çeken yükselişlerinden biri savunma sanayii şirketi Aselsan'da yaşandı.

Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirketlerden biri olan Aselsan hisseleri, son 5 yılda yüzde 5 bin 803 yükseldi.

BIST 30 şirketleri arasında:

  • Tüpraş yüzde 3 bin 7,
  • Türk Hava Yolları yüzde 2 bin 339,
  • Garanti BBVA yüzde 2 bin 110,
  • Yapı Kredi yüzde bin 897,
  • İş Bankası C hissesi ise yüzde bin 817 değer kazandı.

BIST 30 endeksindeki 23 şirketin getirisi, aynı dönemdeki enflasyon oranının üzerinde gerçekleşti.

BORSADA 6,4 MİLYON YATIRIMCI BULUNUYOR

Veri Analiz Platformu verilerine göre nisan sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 6 milyon 401 bine ulaştı.

Bu yatırımcıların:

  • 6 milyon 371 bini yerli,
  • 30 bin 823'ü yabancı yatırımcılardan oluştu.

Toplam portföy büyüklüğü ise 9 trilyon 218 milyar lira seviyesine çıktı.

Yerli yatırımcıların portföy büyüklüğü yaklaşık 6 trilyon lira olurken, yabancı yatırımcıların payı 3,2 trilyon lira olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK PORTFÖY 45-49 YAŞ GRUBUNDA

  • Borsa yatırımcılarının yaş dağılımında en yoğun grup 35-39 yaş aralığında yer aldı. Bu yaş grubunda 887 binin üzerinde yatırımcı bulunurken, toplam portföy büyüklüğü 212 milyar lirayı aştı.
  • En yüksek portföy büyüklüğü ise 45-49 yaş aralığında görüldü. Bu gruptaki yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü 477,6 milyar liraya ulaştı.
  • 50-54 yaş grubundaki yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 456,4 milyar lira olarak kaydedildi.
BIST 30'DA SON 5 YILDA EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Hisse 5 Yıllık Artış (%)
Aselsan 5.803
Tüpraş 3.007
THY 2.339
Garanti Bankası 2.110
Yapı Kredi Bankası 1.897
İş Bankası C 1.817
Migros 1.769
Akbank 1.692
Enka 1.613
Tofaş 1.259

ENDEKSLERDE 5 YILLIK DEĞİŞİM

Endeks 4 Mayıs 2021 4 Mayıs 2026 Değişim (%)
BIST 100 1.416 14.369 914
BIST 30 1.478 16.486 1.015
Halka Arz Endeksi 9.416 303.627 3.124,1
Bankacılık 1.107 16.474 1.388,1
Sanayi 2.653 18.252 588
