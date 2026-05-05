Altın ve doların tahtı sallanıyor! Türkiye’den ekonomik güvenlik hamlesi

Türkiye'nin lojistik ve enerji koridorlarındaki stratejik konumuna dikkat çeken Develi, vatandaşın yastık altı birikimlerinin ekonomide denge unsuru olarak önemli bir rol oynadığını ifade etti.

ALTIN REZERVLERİNDE DOLARA KARŞI BÜYÜK KUŞATMA

Küresel risk algısının zirve yaptığı bir dönemde merkez bankalarının altına yöneldiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Tabii belirsizlik olduğu zaman, risk algısı arttığı zaman aslında güvenli liman olarak altına bir yanaşma durumu söz konusu idi. Hatta savaştan önce Çin hane halkı, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası; bütün merkez bankaları birden doların hegemonik gücündeki o zayıflama ihtimaline karşı da bir altın rezervlerini dolara karşı arttırma içerisindeydiler" sözleriyle küresel çapta başlayan altın toplama operasyonunun perde arkasını anlattı.

Develi ayrıca, Türkiye'nin de bu süreçte stratejik bir hamle yaparak altın rezervlerini artırdığını hatırlattı.