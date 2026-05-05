Altın ve doların tahtı sallanıyor! Türkiye’den ekonomik güvenlik hamlesi

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber ekranlarında küresel piyasaların nabzını tutan ve Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalardan majör merkez bankalarının faiz kıskacına, Petro-Dolar sisteminin çöküş sinyallerinden Türkiye'nin lojistik üs olma vizyonuna kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Develi, dünya ekonomisinin tarihi bir sistem değişiminden geçtiğini vurguladı.

KÜRESEL EKONOMİDE SİSTEM SAVAŞLARI

Türkiye'nin lojistik ve enerji koridorlarındaki stratejik konumuna dikkat çeken Develi, vatandaşın yastık altı birikimlerinin ekonomide denge unsuru olarak önemli bir rol oynadığını ifade etti.

ALTIN REZERVLERİNDE DOLARA KARŞI BÜYÜK KUŞATMA

Küresel risk algısının zirve yaptığı bir dönemde merkez bankalarının altına yöneldiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Tabii belirsizlik olduğu zaman, risk algısı arttığı zaman aslında güvenli liman olarak altına bir yanaşma durumu söz konusu idi. Hatta savaştan önce Çin hane halkı, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası; bütün merkez bankaları birden doların hegemonik gücündeki o zayıflama ihtimaline karşı da bir altın rezervlerini dolara karşı arttırma içerisindeydiler" sözleriyle küresel çapta başlayan altın toplama operasyonunun perde arkasını anlattı.

Develi ayrıca, Türkiye'nin de bu süreçte stratejik bir hamle yaparak altın rezervlerini artırdığını hatırlattı.

FAİZ KISKACINDA ALTININ GELECEĞİ: FED VE ENFLASYON BASKISI

Altının son dönemdeki fiyat hareketlerini merkez bankalarının faiz politikaları üzerinden değerlendiren Develi, "Şu an ne oldu? Herkes bunu soruyor. Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi, faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın Fed faizi indirdiği zaman yükseliyordu. Ama şu an majör merkez bankaları daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor ve bu da altına olan talebi azaltıyor" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa'da enflasyonun yıllık bazda %3 seviyesinde seyretmesinin faiz indirimi beklentilerini ötelediğini kaydeden Develi, bu durumun dolara olan talebi artırırken altın üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

PETRO-DOLAR SİSTEMİ ÇÖKÜYOR MU? YENİ DÖNEM: PETRO-YUAN

Uluslararası ticarette doların hegemonik gücünün sarsılmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Uluslararası bu petrol dayalı ABD dolarının hegemonik gücü de şu anda değişiyor. Doların payında azalma durumu söz konusu. İran'ın özellikle Yuan ile ticaret yapması, 'Petro-Yuan sistemi mi geliyor' durumunu doğurdu. 1970'li yıllarda Petro-dolar sistemi kurulurken suni bir dolar talebi oluşturulmuştu. Şimdi doların payı yavaş yavaş azalıyor. Döviz işlemleri %92'den %88'e düştü, Yuan'ın payı %5'e çıktı. İlkesel olarak bu dönüşüm başladı şu anda" sözleriyle küresel finans sistemindeki kırılmayı dile getirdi.

ALMANYA'NIN SİLAHLANMA STRATEJİSİ VE ALTIN KÜLTÜRÜ

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın altın rezervleri ve endüstriyel gücüne değinen Develi, "Almanlar biriktirmeyi seven bir toplum. Kamu tasarrufu ve özel şirket tasarrufu anlamında çok gelişkin bir kültüre sahipler. Almanya'da bir endüstri makinesi var; bu adam 'ben silahlanacağım' dediğinde 10 yılda dünyanın en güçlü ordusunu kurar. 2039 senesine kadar Avrupa'nın en güçlü ordusunu yapacağız dediler. Para var, endüstri var, sonuç bu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

YASTIK ALTI ALTIN: TÜRKİYE'NİN EKONOMİK HAVA YASTIĞI

Türkiye'deki vatandaşların geleneksel altın birikiminin ekonomik krizlerdeki koruyucu rolüne vurgu yapan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Vatandaş altın alıyor, neticede tasarruf ediyor. Yastık altı altın denildiğinde kötü bir şey gibi algılanıyordu ama aslında Türkiye'nin krizlerden çıkması konusunda bir yardımcı. Vatandaş zor gününde, işsiz kaldığında bunu çıkarıyor. Toplumsal yapının dağılmaması, ekonomik krizlere karşı bir hava yastığı oluşturması işlevi de var bu yastık altı altının" şeklinde konuştu.

Develi, Türkiye'de altına olan yoğun talebin kültürel bir temelinin de olduğunu sözlerine ekledi.

DOLAR KURU VE İHRACATTA YENİ DÖNEM

Doların gerçek değeri ve ihracat rakamları arasındaki ilişkiye açıklık getiren Develi, "Şu an dolar gerçek değerinde. Uygulanan politikaların sonucunda dolar burada; bir baskılanma vesaire yoktur. Bizim rezervlerin 220 milyar dolar olmasından dolayı savaşın etkisini kur tarafında çok sınırlı gördük. TL çok ciddi direnç elde etti ki bu ekonomik güvenlik açısından oldukça önemli bir nokta. Görece olarak TL'nin daha zayıf olduğu zamanlarda ihracatımız artmıyor; yani dolar yüksek olduğunda ihracat artıyor gibi bir korelasyon yok. Biz bir dönüşüm içerisindeyiz, 1.6 trilyon dolarlık GSYH ve 18 bin dolarlık kişi başı gelir hedefiyle kategorimiz değişti" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK GÜVENLİK VE TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK ÜSTÜNLÜĞÜ

Dünyanın enerji ve gıda güvenliği krizleriyle boğuştuğu bir ortamda Türkiye'nin stratejik bir koridor haline geldiğini belirten Develi, "Ekonomik güvenlik kavramının altını çiziyorum. Gıda, enerji, finansal istikrar ve lojistik güvenliği... Bazı ülkeler enerjiye ulaşamıyor ama biz enerjiye ulaşabiliyoruz ve enerji bizim üzerimizden Avrupa'ya gidiyor. Kalkınma Yolu Projesi, Hicaz Yolu, Orta Yol ve Zengezur Geçidi'nin ne kadar önemli olduğunu anladık. Dünya şu an Hürmüz dışında alternatif geçiş noktaları arıyor ve Türkiye'nin olmadığı model çalışmıyor" sözleriyle Türkiye'nin küresel ticaretteki "anahtar" konumunu aktardı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE BEKLENTİ YÖNETİMİ

Son olarak yurt içindeki enflasyon beklentilerine değinen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme istediğimiz hızda devam etmiyor. Hane halkı %50'nin üzerinde bir enflasyon beklerken, piyasa katılımcıları ve Merkez Bankası %27-28 bandını işaret ediyor. Bu beklentinin yüksek olması fiyatlama tarafında birbirini besleyen bir kısır döngü haline geliyor. Enflasyon demek aynı zamanda algıyı yönetmek demektir, bu algıyı değiştirmeye ihtiyacımız var" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.

