Altın ve doların tahtı sallanıyor! Türkiye’den ekonomik güvenlik hamlesi
AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber ekranlarında küresel piyasaların nabzını tutan ve Türkiye'nin ekonomik geleceğine ışık tutan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalardan majör merkez bankalarının faiz kıskacına, Petro-Dolar sisteminin çöküş sinyallerinden Türkiye'nin lojistik üs olma vizyonuna kadar pek çok kritik başlığı değerlendiren Develi, dünya ekonomisinin tarihi bir sistem değişiminden geçtiğini vurguladı.
ALTIN REZERVLERİNDE DOLARA KARŞI BÜYÜK KUŞATMA
Küresel risk algısının zirve yaptığı bir dönemde merkez bankalarının altına yöneldiğini belirten Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Tabii belirsizlik olduğu zaman, risk algısı arttığı zaman aslında güvenli liman olarak altına bir yanaşma durumu söz konusu idi. Hatta savaştan önce Çin hane halkı, Çin Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası; bütün merkez bankaları birden doların hegemonik gücündeki o zayıflama ihtimaline karşı da bir altın rezervlerini dolara karşı arttırma içerisindeydiler" sözleriyle küresel çapta başlayan altın toplama operasyonunun perde arkasını anlattı.
Develi ayrıca, Türkiye'nin de bu süreçte stratejik bir hamle yaparak altın rezervlerini artırdığını hatırlattı.
FAİZ KISKACINDA ALTININ GELECEĞİ: FED VE ENFLASYON BASKISI
Altının son dönemdeki fiyat hareketlerini merkez bankalarının faiz politikaları üzerinden değerlendiren Develi, "Şu an ne oldu? Herkes bunu soruyor. Özellikle enerji fiyatlarının artması, enflasyonun artması merkez bankalarının faiz indirme sürecini bitireceği gibi, faiz yükseltme durumu da söz konusu olabilir. Oysa ki altın Fed faizi indirdiği zaman yükseliyordu. Ama şu an majör merkez bankaları daha çok sıkılaşmaya, faiz yükseltme eğilimi içerisine giriyor ve bu da altına olan talebi azaltıyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve Avrupa'da enflasyonun yıllık bazda %3 seviyesinde seyretmesinin faiz indirimi beklentilerini ötelediğini kaydeden Develi, bu durumun dolara olan talebi artırırken altın üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.
PETRO-DOLAR SİSTEMİ ÇÖKÜYOR MU? YENİ DÖNEM: PETRO-YUAN
Uluslararası ticarette doların hegemonik gücünün sarsılmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Uluslararası bu petrol dayalı ABD dolarının hegemonik gücü de şu anda değişiyor. Doların payında azalma durumu söz konusu. İran'ın özellikle Yuan ile ticaret yapması, 'Petro-Yuan sistemi mi geliyor' durumunu doğurdu. 1970'li yıllarda Petro-dolar sistemi kurulurken suni bir dolar talebi oluşturulmuştu. Şimdi doların payı yavaş yavaş azalıyor. Döviz işlemleri %92'den %88'e düştü, Yuan'ın payı %5'e çıktı. İlkesel olarak bu dönüşüm başladı şu anda" sözleriyle küresel finans sistemindeki kırılmayı dile getirdi.