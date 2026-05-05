Denizli'de film gibi vurgun! Kuyumcu 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 01:23 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 01:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan S.Ç., müşterilerinin kendisine emanet ettiği yaklaşık 100 kilogram altınla sırra kadem bastı. Cuma gününden bu yana dükkanın kapalı olmasıyla ortaya çıkan vurgun ilçede infiale yol açarken, firari kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 25 kilogram altına el koyarken, mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatmak için düğmeye bastı.