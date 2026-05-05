Denizli'de film gibi vurgun! Kuyumcu 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı
Denizli’nin Çivril ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk yapan S.Ç., müşterilerinin kendisine emanet ettiği yaklaşık 100 kilogram altınla sırra kadem bastı. Cuma gününden bu yana dükkanın kapalı olmasıyla ortaya çıkan vurgun ilçede infiale yol açarken, firari kuyumcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada 25 kilogram altına el koyarken, mağdur vatandaşlar hukuk mücadelesi başlatmak için düğmeye bastı.
Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yapan ve bölge halkının güvenini kazanan S.Ç., iddiaya göre müşterilerine ait yüklü miktarda ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.
Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve S.Ç.'ye ulaşılamaması üzerine şüphelenen vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, savcılık talimatıyla kuyumcu dükkanına girerek incelemelerde bulundu.
Yapılan aramada, dükkan içerisinde bırakılan yaklaşık 25 kilogram altın, polis tarafından muhafaza altına alındı.
100 KİLO ALTINLA YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI
İlçeyi sarsan dolandırıcılık iddiasına ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Emniyet kaynaklarına göre, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı yönündeki iddialar güçlenirken, zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve yakalanması için uluslararası düzeyde çalışma başlatıldı.
Uzun yıllardır aynı noktada esnaflık yapması nedeniyle birçok vatandaşın birikimini S.Ç.'ye emanet ettiği belirtiliyor.
MAĞDURLAR HUKUK MÜCADELESİNE HAZIRLANIYOR
Hayatları boyunca yaptıkları birikimleri bir anda kaybeden mağdur vatandaşlar, yaşananlar karşısında büyük bir şok içinde.
Kuyumcu dükkanının önünde toplanan kalabalık, adaletin yerini bulmasını bekliyor. Mağdurların avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtilirken, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.