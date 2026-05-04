Enerjide dev destek paketi: 1.5 trilyon TL'lik fatura yükünü devlet üstleniyor

Küresel krizin etkilerini vatandaşa yansıtmamak için kararlılık mesajı veren Bayraktar, yıl sonuna kadar 1.5 trilyon liralık dev bir kaynağın fatura desteklerine ayrılacağını ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan enerji darboğazına rağmen Türkiye'nin güvenli liman olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Rusya-Ukrayna krizi dört yılı tamamladı. İran'da başlayan süreç, belirsizlikler daha uzun süre devam edebilir. Ümit ediyorum, bölge bu yeni normale alışmaz. Türkiye, enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

Mavi Vatan’da arama faaliyetleri sürerken, Türkiye enerji bağımsızlığı hedefinde kararlı ilerliyor

MUHALEFETİN "MASAL" DEDİĞİ MAVİ VATAN'DA KEŞİF SÜRÜYOR

Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonuna yönelik eleştirilere sert yanıt veren Bakan Bayraktar, "2016'dan sonra başladığımız yeni süreçte kendi gemileriyle kendi denizlerinde petrol arayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gitmediği, sondaj yapmadığı hiçbir yer kalmayacak stratejisi bizi Gabar'da keşfe ve 81 bin varillik üretime götürdü. Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk. Muhalefete baktığımızda, Mavi Vatan'a 'masal' diyorlar. 'Gemileri ne yapacağız kiralayalım' diyenler var. Bu Türkiye'nin ortak menfaati, bunu güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak, milli çıkarların siyaset üstü olduğunu vurguladı.

SOMALİ'DEN YENİ MÜJDE KAPIDA

Somali sahalarında yürütülen sondaj çalışmalarına değinen ve bölgeden müjdeli haberlerin yakın olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Somali'de şu anda herkes büyük bir heyecanla sondaj çalışmalarının sonucunu bekliyor. Ümit ediyorum buradan müjdeyi insanımızla birkaç ay içerisinde paylaşırız. Biz anlaşmada iki ülkenin de hakkını gözettik. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermiyoruz" dedi.

Ayrıca Libya sahalarının da Türkiye için kritik önemde olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Libya'ya Türkiye olarak daha güçlü girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Projelerde ortaklık yoluyla yer almak için görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

KRİTİK MADENLERE 600 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Savunma sanayiinden yerli otomobile kadar pek çok alanda stratejik öneme sahip olan nadir toprak elementleri (NTE) için dev bütçe ayrıldığını kaydeden Bayraktar, "Savunmadan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden füzelere kadar her alanda kritik madenlere ihtiyacımız var. NTE'ler ile ilgili 600 milyon dolarlık yeni yatırım yaparak endüstriyel üretimi artıracağız. Nijer'de altınla ilgili yaptığımız çalışmalar netice vermek üzere" diyerek madencilikteki yeni rotayı çizdi.