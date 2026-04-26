Türkiye enerjide merkez üs yolunda! BOTAŞ’tan dev hamle! 45 katına çıkıyor

BOTAŞ, Ceyhan’daki petrol depolama kapasitesini 1 milyondan 45 milyon varile çıkaracak dev projeyi duyurdu. 4,4 milyar TL yatırımlarla inşa edilecek 40 tanklık dev tesis, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde "stratejik sigorta" görevi görecek. 2026’da başlayacak yatırımın 2031’de tamamlanması ve bölgesel piyasalarda Türkiye'nin elini güçlendirmesi hedefleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'nde konuşan BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, altyapı yatırımları ve uluslararası enerji pozisyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Fidan, BOTAŞ'ın artık yalnızca boru hattı işleten bir yapı olmadığını, enerjinin tüm değer zincirinde faaliyet gösteren entegre bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Fidan, "Yurt içi ve yurt dışı doğalgaz ve petrol boru hatlarından depolama tesislerine, gazlaştırma ve iletim altyapılarına kadar enerjinin her aşamasında faaliyet gösteriyoruz" dedi.

45 MİLYON VARİL DÖNÜŞÜM

Fidan, mevcut durumda Ceyhan'daki ham petrol depolama kapasitesinin 1 milyon varil olduğunu, hayata geçirilecek Ceyhan Ham Petrol Tank Çiftliği Projesi ile kapasitenin 45 milyon varile çıkarılacağını açıkladı. Fidan, bu projeyi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak değil, Türkiye'nin enerji güvenliği mimarisini yeniden şekillendiren stratejik bir hamle olarak değerlendirdi. Fidan, "Tank Çiftliği Projesi, Türkiye'nin enerji krizlerine karşı dayanıklılığını artıracak, aynı zamanda bölgesel enerji piyasalarında daha belirleyici bir rol üstlenmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Proje kapsamında toplam 40 yeni petrol tankı inşa edilecek. Yatırımın aşamalı ilerleyeceğini belirten Fidan, şu takvimi paylaştı: "İlk fazda 6 tankın inşası 2026 yılında başlayacak. İlk faz 2028 yılında devreye alınacak. Tüm fazların tamamlanması 2030–2031 döneminde gerçekleşecek." Fidan, bu çok yıllı planlamanın Türkiye'nin enerji depolama kapasitesini sadece artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda arz şoklarına karşı kritik bir tampon mekanizma oluşturacağını ifade etti.

4.4 MİLYARLIK YATIRIM

Tank Çiftliği'nin en önemli işlevlerinden birinin kriz dönemlerinde enerji arzını güvence altına almak olduğunu belirten Fidan, bu yapının "stratejik sigorta" işlevi gördüğünü söyledi. Bu kapasitenin, küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek dalgalanmalara karşı Türkiye'ye ciddi bir esneklik kazandıracağı ifade edildi. Tank Çiftliği Projesi kapsamında 4.4 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor. BOTAŞ'ın iletim altyapısına da değinen Fidan, mevcutta 9 kompresör istasyonunda 32 ünitenin görev yaptığını, bu kapasitenin 2028'e kadar 12 istasyon ve 41 üniteye çıkarılacağını açıkladı.

Bu yatırımla iletim kapasitesinde yaklaşık yüzde 20 artış sağlanacağını belirten Fidan, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde güçlü bir enerji omurgasına sahip olduğunu söyledi. BOTAŞ'ın küresel ölçekte önemli bir enerji oyuncusu haline geldiğini belirten Fidan, şirketin 6 kıtada 39 ülke ile ticaret ilişkisi yürüttüğünü söyledi. Fidan, "2019'dan bu yana Avrupa'ya yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz taşıdık" diyerek Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Depolama kapasitesinin enerji arz güvenliğinde "sigorta sistemi" olduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin hedefinin 2028 yılına kadar 20 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi.