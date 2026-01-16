Geleceğin madeni: NTE! Berat Albayrak’ın stratejik hamlesi meyvesini verdi: 694 milyon tonluk dev rezerv

Sanayi devriminden bu yana ülkelerin kaderini belirleyen enerji ve yeraltı kaynakları, dijital çağda kabuk değiştiriyor. Savunma sanayiinden yeşil enerjiye, akıllı telefonlardan savaş uçaklarına kadar yüksek teknolojinin her alanında hayati önem taşıyan "Nadir Toprak Elementleri", artık küresel güç savaşlarının merkezinde yer alıyor. Çin'in mutlak hakimiyetine karşı dünya yeni arayışlar içindeyken, Türkiye'nin Eskişehir Beylikova'da keşfettiği 694 milyon tonluk dev rezerv, dengeleri kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Türkiye, Eskişehir ve Malatya'daki potansiyeliyle bu stratejik yarışta "ben de varım" diyor.

TEKNOLOJİNİN KALBİNDEKİ CEVHER: NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDİR?

Kimyasal olarak birbirine benzeyen 17 farklı elementten oluşan bu cevher grubu, modern dünyanın en kritik ham maddesi olarak kabul ediliyor. Bu minerallerin önemine değinen uzmanlar, "Kaan'ın motoru, elektrikli araçlar ve rüzgar türbinlerinde en çok neodimyum, demir ve bor mıknatısları kullanılıyor. Bu mıknatıslar motorun enerji ve elektrik üretmesini sağlayarak yeşil enerjiye geçişin anahtarını oluşturuyor" sözleriyle bu kritik süreci özetledi. Adları her ne kadar "nadir" olsa da, asıl zorluğun bu elementlerin ayrıştırılmasında yattığına dikkat çeken sektör temsilcileri, "Nadir toprak elementleri dünyanın pek çok yerinde var ancak ayrıştırılmaları ve uç ürüne dönüştürülmeleri oldukça zor ve maliyetli bir süreç gerektiriyor" ifadelerini kullandı.