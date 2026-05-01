Türkiye–Suudi hattında kritik hamle: Demiryolu ve enerji projeleriyle Orta Doğu dengesi değişiyor

1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da yapılan açıklamalarda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçtiği vurgulandı. OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında konuşan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, iki ülkenin özellikle enerji, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirdiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesel ticarette merkez rolü güçlenirken, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleriyle uyumlu yeni yatırımlar gündeme geldi.

SANAYİ VE MADENCİLİKTE STRATEJİK ORTAKLIK

Hureyf, Türkiye ile ilişkilerin geldiği noktayı şu sözlerle ifade etti:

"Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle sanayi ve madencilik alanlarında seçkin ve stratejiktir."

Bakan, Türkiye'nin sanayi stratejisindeki hedef sektörlerle Suudi Arabistan'ın yatırım vizyonunun büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Özellikle kritik minerallerin temini ve işlenmesi konusunda iki ülkenin birbirini tamamlayan yapıya sahip olduğu ifade edildi.