Türkiye–Suudi hattında kritik hamle: Demiryolu ve enerji projeleriyle Orta Doğu dengesi değişiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye ile Suudi Arabistan, Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin gölgesinde stratejik işbirliğini genişletiyor. İstanbul’da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Sanayi Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, iki ülke arasında demiryolu, madencilik ve enerji hatlarını kapsayan projelerin gündemde olduğunu açıkladı. Türkiye’nin doğu-batı enerji geçişinde merkez olma hedefi öne çıkıyor.

1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da yapılan açıklamalarda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin yeni bir aşamaya geçtiği vurgulandı. OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında konuşan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, iki ülkenin özellikle enerji, lojistik ve sanayi alanlarında ortak projeler geliştirdiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesel ticarette merkez rolü güçlenirken, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleriyle uyumlu yeni yatırımlar gündeme geldi.

SANAYİ VE MADENCİLİKTE STRATEJİK ORTAKLIK

Hureyf, Türkiye ile ilişkilerin geldiği noktayı şu sözlerle ifade etti:
"Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle sanayi ve madencilik alanlarında seçkin ve stratejiktir."

Bakan, Türkiye'nin sanayi stratejisindeki hedef sektörlerle Suudi Arabistan'ın yatırım vizyonunun büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Özellikle kritik minerallerin temini ve işlenmesi konusunda iki ülkenin birbirini tamamlayan yapıya sahip olduğu ifade edildi.

DEMİRYOLU VE LOJİSTİK PROJELERİ ÖNE ÇIKIYOR

İki ülke arasındaki işbirliğinin en dikkat çeken başlıklarından biri demiryolu bağlantı projeleri oldu. Hureyf bu projelerin bölgesel krizlere alternatif çözüm sunabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ile demir yolu bağlantı projesi, bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukların çözümü için rekabetçi bir alternatif olacaktır."

Bölgedeki jeopolitik risklerin, lojistik ve ulaşım altyapısının önemini artırdığına dikkat çekildi. Türkiye'nin doğu ile batı arasında enerji ve ticaret köprüsü olma hedefi bu çerçevede yeniden vurgulandı.

KRİTİK MİNERALLERDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Hureyf, küresel ölçekte artan maden ihtiyacına dikkat çekerek ülkeler arası işbirliğinin zorunlu hale geldiğini ifade etti:

"Madencilik sektöründe büyük fırsatlar görüyoruz. Özellikle günümüz dünyası daha fazla madene acil ihtiyaç duyuyor."

Açıklamada, doğal kaynakların tek başına yeterli olmadığı; teknoloji, yatırım ve düzenleyici altyapının belirleyici olduğu vurgulandı. Türkiye'nin üretim kapasitesi ile Suudi Arabistan'ın kaynak gücünün birleşmesi potansiyel bir avantaj olarak öne çıktı.

VİZYON 2030 VE SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm programına da değinen Hureyf, petrol dışı ihracatın kritik rol oynadığını belirtti. Ülkede yapay zeka ve sanayi 4.0 uyumlu üretim altyapısının geliştirildiğini ifade etti.

"İhracatın küresel pazarlara yönelik olması nedeniyle uluslararası düzeyde rekabet edebilecek ürünlere ihtiyaç duyulduğunu" vurgulayan Hureyf, çok uluslu şirketlerin Suudi Arabistan'ı yatırım merkezi olarak gördüğünü belirtti.

BÖLGESEL KRİZLER YENİ FIRSATLAR DOĞURABİLİR

Hureyf, bölgedeki krizlerin ekonomik dönüşüm açısından fırsat yaratabileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kriz sırasında (İran savaşı) yaşananların, daha önce Kovid-19 salgınında olduğu gibi bölgenin tamamı için büyük fırsatlar doğuracağından eminim."

Bu süreçte özellikle sağlık ve sanayi alanlarında yerli üretimin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında geliştirilen bu çok boyutlu işbirliği, enerji, madencilik ve lojistik alanlarında bölgesel dengeleri etkileyebilecek potansiyele sahip görünüyor. Önümüzdeki dönemde projelerin somutlaşmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi bekleniyor.

Elektrik hattının merkezi Türkiye!Elektrik hattının merkezi Türkiye! ELEKTRİK HATTININ MERKEZİ TÜRKİYE!

Modern Hicaz Demir Yolu için geri sayım!Modern Hicaz Demir Yolu için geri sayım! MODERN HİCAZ DEMİR YOLU İÇİN GERİ SAYIM!

