Enerjide yeni dönem! Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran Libya mesajı: Enteresan şeyler duyacaksınız

Sıfır Atık Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen kritik buluşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonunu tek tek anlattı. 2053 net sıfır emisyon hedefini vurgulayan Bayraktar, kritik madenler için yeni bir yol haritası hazırladıklarını açıkladı. Enerjide Suriye ile ortak bir anlaşma sinyali de veren Bayraktar, "Şaşıracağınız bir anlaşma üzerine çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin enerji hamlelerine de değinen Bayraktar, "Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali'de varız, Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde 28 Nisan 2026 tarihinde dijital haber portallarının yöneticileri ile gerçekleşen sohbet programında, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; mevcut çalışmalar, jeopolitik gelişmeler ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SIFIR ATIK VE ENERJİDE STRATEJİK ORTAKLIK

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerinde yeni bir sayfa açtı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, enerji alanındaki kritik sürece dikkat çekti. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samed Ağırbaş, "Sayın Bakanımız enerji alanında kritik dönemlerde kritik roller üstlenen bir bakanlığa liderlik ediyor. Gençler arasında en çok sempati duyulan bakanlarımızın başında geliyor. Gündeme dair değerlendirmeler yapmak istedik." dedi. "İSTANBUL'U MERKEZ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Enerji verimliliği ile sıfır atığın birbirinden ayrılmaz iki başlık olduğuna vurgu yapan Samed Ağırbaş, "Enerji verimliliği ve sıfır atık iki ayrılmaz başlık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda yol haritası ortaya çıkacak.İstanbul'u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sayın Bakanımız bu konuda liderlik ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerji alanındaki liderliği Sayın Bakanımız üstleniyor. Biz de sosyal konularla alakalı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Somali'deki çalışmaları gördüm, ben de gurur duydum. Berat Bey'in da çalışmaları vardı, ben sizlere teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi. ENERJİDE TARAFINDAN 3 TEMEL MESELE: TALEP, İTHALAT VE EMİSYON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sahasında üç ana cephede mücadele verdiğini açıkladı. Alparslan Bayraktar, "Enerji tarafında Türkiye olarak 3 temel mesele ile uğraşıyoruz. Birisi artan talep. Türkiye ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Elektriğe çok daha ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Dünyadaki trendler bizi o tarafa itiyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor. " diyerek büyüyen ekonomi ve artan nüfusun enerji ihtiyacını katladığını vurguladı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla enerji talebinin daha da artacağını belirten, Alparslan Bayraktar, "Daha çok elektrikleşen bir Türkiye ve dünyaya gidiyoruz" dedi. İkinci kritik başlığın enerji ithalatı olduğuna dikkat çeken, Alparslan Bayraktar, "Hem talep artıyor hem de ithalat artıyor. Ekonomimizin üzerinde bir yük var" ifadelerini kullandı. Üçüncü başlığın ise 2053 net sıfır emisyon hedefi olduğunu belirten, Alparslan Bayraktar, "Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2053 net 0 emisyon hedefi var. Bu bütün her şeyin değiştiği bir dünya demek. Sıfır atık, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde bir dünya markasına dönüştü. Birleşmiş Milletler tarafından sahiplenildi. Bunun arkasında biraz da dünyadaki sürdürülebilirlik akımı var. Küresel aksiyona ihtiyaç var. Paris Anlaşması bir ayağı. Enerjide bu 3 işle uğraşıyoruz.Bu bütün her şeyin değiştiği bir dünya demek" sözleriyle sürecin büyüklüğünü anlattı. "ENERJİ VERİMLİLİĞİ 3 ALANA DA İLAÇ"

Bu üç kritik soruna çözümün enerji verimliliği olduğunu vurgulayan Alparslan Bayraktar, "Bu üç ciddi meselede bir alan var ki üçüne de ilaç. O ilaç enerji verimliliği ilacı. Ekonominin tamamında enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Sıfır atık nasıl küresel bir marka olduysa, biz de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile enerji verimliliğini önce Türkiye, kısa süre içinde ise küresel anlamda çok daha farklı bir noktaya getireceğiz." dedi.

"DÜNYA ÖNEMLİ BİR KIRILMA YAŞIYOR"

"SIFIR ATIK FORUMU'NDA ENERJİ BAKANLARINI TÜRKİYE'YE DAVET EDECEĞİZ"

Sıfır Atık Forumu'nun küresel bir buluşmaya dönüşeceğini açıklayanAlparslan Bayraktar, "86 milyonu mobilize etmemiz lazım. Farkındalığı artırmamız lazım. 7'sinden 70'ine bir iş bu. 23 Nisan'da çocuklarla bir araya geldik. Sizden bir şey istiyorum dedim; evinize gidin ailenize deyin ki elektrikleri ihtiyacımız yoksa kapatacağız. O yaştan başlayarak bu farkındalığı artırmamız lazım. Bütün ülkeye yaymamız lazım bunu. Farkındalığı artıracak en doğru yol olduğunu düşündük ve Sıfır Atık Vakfı ile güzel bir protokol imzaladık. 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nda enerji bakanlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Belki eylül ayında bu işi küresel anlamda zirveye çıkaracak bir başka iş yapacağız." ifadelerine yer verdi. "EN UCUZ ENERJİ TASARRUF"

Enerjide en kritik unsurun tasarruf olduğunu belirten Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin çabaları var. Birçok proje var ama en ucuz enerji kaynağı, enerjiyi verimli kullanmak. Arz güvenliğinde avantaj sağlıyor bu. Yakmadığınızda emisyona da katkısı oluyor. Önemli olan bizim bu farkındalığı, seferberlik anlayışını bütün ülkede harekete geçirebilmek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle tüm Türkiye'de bu konuda farkındalık oluşturacağımızı düşünüyorum. " ifadelerine yer verdi. BAE'NİN OPEC VE OPEC+ KOALİSYONUNDAN AYRILACAĞINI AÇIKLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+'tan ayrılma kararıyla ilgili konuşan Bayraktar, küresel enerji piyasalarında kritik bir kırılmaya işaret etti. "DÜNYA ÖNEMLİ BİR KIRILMA YAŞIYOR"

Bakan Alparslan Bayraktar, "BAE, OPEC+'tan ayrılacağını duyurdu. Dünya önemli bir kırılma yaşıyor. Enerji piyasaları özelinde yaşanan bir süreç. Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Bu büyük bir rakam. Pandemide bile dünyadaki tüketim ve talep 11 milyon varil düşmemişti, ciddi bir problem. Böyle olunca ülkeler bir anlamda kendi politikalarını belirleme ve OPEC+'ın karşısında farklı grupta yapılanma ya da Batı tarafında diyelim bir oluşumda yer alma hamlesi içinde olabilirler. Kurumsal yapı olması gerekmiyor. Analizlerini yapıyoruz. Etkilerini göreceğiz. OPEC "üretimi kısalım fiyatları yukarıda tutalım" diyordu. Fiyatlar yönünden dünyanın dengeye kavuşması bizim beklediğimiz bir şey. Kararın devamını görmemiz lazım. Körfez'de iki ülke var Hürmüz geçişinden daha az etkilenen BAE Umman tarafına 1,5 milyon varil indirebiliyor. Suudi Arabistan da 4-5 milyon varili batıya taşıyabiliyor. Ama neredeyse 11 milyon varil dünya sisteminden çıkmış durumda. " şeklinde konuştu. "DORUK MADENCİLİK TÜRKİYE'NİN NERESİNE GİTTİYSE PROBLEM ÜRETTİ"

Doruk Madencilik ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Bayraktar, şirketin birçok bölgede sorun çıkardığını söyledi. Alparslan Bayraktar, "Doruk Madencilik'teki hadise önemli. Biz hükümet olarak bu konuda her şeyi yaptık. Öyle haksız bir durumla karşı karşıyayız ki; Enerji Bakanlığı sahip çıkmadı deniyor. Doruk Madencilik maalesef Türkiye'nin neresine gittiyse problem üretti. Her gittiği yerde işçinin alacakları var, kıdem tazminatı problem. Hep alacaklar gecikiyor. Biz müdahale ediyoruz ama bunu alışkanlık haline getirmiş artık. Biz kömür madenlerini yaşatabilmek için birçok teşvik ortaya koyduk. Ana muhalefet Yeniköy'de kömür sahaları için düzenlemeye karşı çıktı. 3 bin madenci işsiz kalsın demek bu. Ağaca da ihtiyacımız var elbette ama orada önce istihdamı düşünmeliyiz. O insanların geçim kaynağı orası. 2029 sonuna kadar yerli kömürden elektrik üreten santrallere elektrik alım teşviki veriyoruz. Meclis'ten yetki aldık. Meclis'te yine bir sürü laflar edildi. Eğer burada bir peşkeş aranıyorsa, Türkiye'de kömür madenlerinde çalışan yaklaşık 30 bin maden işçisine peşkeş çekiyoruz kardeşim, var mı itirazı olan? 30 bin işçiyi düşünün kardeşim. " dedi.