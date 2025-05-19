Petrolün merkezi Gabar Dağı! A Haber'de tarihi anlar: Suudi Arabistan'daki petrolle aynı kalitede
Gabar Dağı yıllarca terör yuvası haline gelirken Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığı sayesinde temizlenerek yeni bir döneme doğru kapılarını araladı. 2022 yılında Gabar'da başlatılan petrol arama çalışmaları olumlu sonuç vermesi üzerine Şırnak şuan günlük 81 bin varillik üretim ile adeta petrolün merkezi haline geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik-54 kuyusundan çıkan petrolü yerinde görüntüleyerek üretim tesisinden canlı bağlantıyla aktardı.
Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında PKK'nın yuvası haline gelen Şırnak'ın Gabar Dağı, artık terörden arındırılarak vatandaşların istihdam merkezi haline geldi. Başkan Erdoğan'ın güçlü iradesiyle başlatılan Gabar Dağı'nda petrol arama çalışmaları sonuç vermesiyle şuan günlük 81 bin varillik petrol üretimi bulunuyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Esma Çevik-54 sondaj kuyusundan petrol üretim merkezini yerinde görüntüleyerek kuyudan çıkan petrolü ve kalitesini an bean aktardı.
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz: "Biz şuan Gabar Dağı'nın tam da göbeğinde bulunuyoruz. İşte burası Esma Çevik 54 sondaj kuyusu, mühendisler şuanda petrolü bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Onlar 7-24 petrol bulmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.
İşte A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK YÜZDE 8'İNİ KARŞILIYOR
Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığının yeni adres, Şırnak Gabar Dağı bölgesi. Burada günlük üretim 81 bin varili geçmiş durumda. Çok önemli bir rakam ve Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor. Mühendisler burada yaklaşık 2 bin 500 metre derinliğe kadar bir iniş gerçekleştirilecek ve varsa petrolü ortaya çıkartacak burada onlarca petrol kuyusu var ve onlarca sondaj çalışması gerçekleştiriliyor.
TERÖRÜN KOL GEZDİĞİ YER ARTIK PETROL ŞEHRİ
Esma Çevik, hatırlarsanız 2019 yılının aralık ayında bu bölgede PKK'lı teröristlerin araziye döşediği patlayıcı maddeyi imha etmeye çalışırken şehit oldu. Ve şehit olmadan önce şunu söylemişti: Ellerim parfüm değil barut kokuyor.
Şırnak artık petrol şehri, burada istihdam, kalkınma, huzur ve bereket var. Bir zamanlar terörle anılan dağlardan bereket fışkırıyor. 100'ün üzerinde petrol kuyusu Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde açıldı. Petrol kuyusunu, vanayı açacağız ve petrolü ekranlara taşıyacağız. Burası bir zamanlar "girilemez" denilen yerlerdi, terörün kol gezdiği yerlerdi.
HALKIN İSTİHDAM MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜ
Bu kez burada mühendisler devreye girdi ve çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmalar meyvelerini verdi. 2022 yılında başlayan sondaj çalışması sonuç verdi. Şuan Gabar Dağı bölgesinde 100'ün üzerinde petrol kuyusu bulunuyor. Burası iş merkezine dönüşmüş durumda, bölge halkına istihdam kapasitesi sağlamış, 3 bin 200 kişi burada çalışarak evine ekmek götürüyor. Burada üretim devam ediyor. Çıkılarılan petrol borular vasıtasıyla depolama merkezine gönderiliyor. Burada aynı zamanda çok büyük bir depolama merkezi kuruldu.
"SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PETROLLE AYNI KALİTEDE"
Evet şuanda Gabar Dağı'nda çıkarılan üretilen petrolün kalitesi oldukça değerli. Suudi Arabistan'da çıkarılan petrolle aynı kalitede. Kuyularda genellikle 2 bin ya da 2 bin 500 metre derinliğine kadar çıkabiliyor. Bu kuyu 2 bin 200 metre derinliği bulunuyor. Çok kaliteli bir petrolden söz ediyoruz. Petrol şuan 60-70 derece sıcaklığı bulunuyor. Elimi değdirdiğimde oldukça sıcak ve kıvamlı olduğunu söyleyebilirim. Kalitesi oldukça kıymetli ve değerli.
PETROL BORULARLA TAŞINARAK DEPOLAMA MERKEZİNE ULAŞIYOR
Gabar'da enerjinin bağımsızlığının yeni merkezi. Şırnak petrolün kalbi. İstihdama katkı sağlıyor. Burada 100'den fazla kuyu var. Borular vasıtasıyla kuyularda 7-24 depolama merkezine gidiyor. Buradaki 3-4 farklı yerde depolama merkezi kuruldu. En büyük depolama merkezi dağın giriş kısmında bulunan bir yer ve kapasitesi oldukça geniş. Eskiden sevkiyat TIR'larla gerçekleştirilirdi artık borularla gerçekleştiriliyor.
"ÇIKAN PETROL ÇOK KALİTELİ"
Gabar sahasında çalışan Süleyman Çetin, "Burada 80 bin varillik üretimimiz söz konusu. Burası Gabar sahasının belli bir bölümü. Şehit Esma Çevik sahasındayız. Gabar'dan çıkan petrol çok kaliteli bir petrol. Zorlu koşullarda çalışıyoruz ama burada Türkiye'mizin enerji alanındaki bağımsızlığı için gereken fedakarlığı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. TPIC kule temini ve diğer servis alanlarını sağlıyor. TPIC sayesinde dışa bağımlılıktan da çıkmış bulunmaktayız. TPIC sondaj faaliyetini gerçekleştirirken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise yerin altındaki petrolün çıkarılmasında katkı sağlıyor.
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