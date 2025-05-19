Petrolün merkezi Gabar Dağı! A Haber’de tarihi anlar: Suudi Arabistan’daki petrolle aynı kalitede

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TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK YÜZDE 8'İNİ KARŞILIYOR

Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlığının yeni adres, Şırnak Gabar Dağı bölgesi. Burada günlük üretim 81 bin varili geçmiş durumda. Çok önemli bir rakam ve Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor. Mühendisler burada yaklaşık 2 bin 500 metre derinliğe kadar bir iniş gerçekleştirilecek ve varsa petrolü ortaya çıkartacak burada onlarca petrol kuyusu var ve onlarca sondaj çalışması gerçekleştiriliyor.