Milletin umutları Gabar’da yeşeriyor! Genç mühendisler anlattı: Gabar’da yaktığımız meşale daima alevlenecek

"ŞIRNAK ARTIK GÖÇ ALIYOR"

Elektrik-elektronik mühendisi Lokman Üstün, Şırnak'ın bir zamanlar göç veren bir memleket olduğunu belirterek, "Ben Şırnak'ın evladıyım. Şırnak'tan Gabar'a bakarken belirsizlik vardı, huzursuzluk vardı ama bu proje sayesinde şu an Şırnak'tan Gabar'a bakarken mutluluk var, ay yıldızlı bayrağımız var. Bir zamanlar göç veren bir şehir konumunda olan Şırnak'ımızın, şu an göç alan bir konuma gelmesi hem Şırnak için hem Türkiye için büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı.