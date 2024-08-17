17 Ağustos 2024, Cumartesi
Milletin umutları Gabar’da yeşeriyor! Genç mühendisler anlattı: Gabar'da yaktığımız meşale daima alevlenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli Şırnaklı genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı. Şırnaklı mühendislerin Gabar'daki çalışmalarına dikkati çeken Bayraktar, "Gabar keşfi, bu vatanın evlatlarının emeğiyle umudun adı oldu. Gabar'da yaktığımız bu meşale, milletimizin gücüyle daima alevlenecek." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.08.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 06:37