Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! Gabar'da büyük gurur: Petrol üretimi zirveye çıktı

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesiyle Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır yer altında yatan kaynaklar ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına damga vuran Gabar petrol sahası, dünden bugüne adeta bir başarı destanı yazdı. Cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı Gabar'da Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:27
Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesiyle Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır yer altında yatan kaynaklar ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

Yıllarca operasyonla gidilebilen Gabar'da, TPAO'nun fedakâr çalışanlarınca yapılan çalışmalarda Gabar'da zengin petrol yatakları bulundu. Gabar'ın hikayesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan bir azim öyküsü. 1934'te Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde TPAO tarafından gerçekleştirilen ilk sondaj çalışması, Baspirin-1 kuyusuyla petrol umudunu yeşertti.

Ancak asıl dönüm noktası, 2021-2022 yıllarında geldi. 13 Eylül 2021'de "Şehit Esme Çevik-1" kuyusunun devreye girmesiyle günlük 10 bin varil üretim başladı. Ardından gelen keşifler, Türkiye'yi coşturdu.

2022'de TPAO'nun yoğun sondaj çalışmaları neticesinde, "Şehit Aybüke Yalçın" sahasında yüksek kaliteli petrol yatakları tespit edildi. Bu keşif, Cumhuriyet tarihinin karada en büyük petrol zaferi olarak tarihe geçti ve sahanın toplam rezerv değeri 37 milyar dolara ulaştı.

