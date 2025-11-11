Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! Gabar'da büyük gurur: Petrol üretimi zirveye çıktı

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR

Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."