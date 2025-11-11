Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor! Gabar'da büyük gurur: Petrol üretimi zirveye çıktı
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen 'Milli ve Yerli Enerji' hamlesiyle Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır yer altında yatan kaynaklar ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına damga vuran Gabar petrol sahası, dünden bugüne adeta bir başarı destanı yazdı. Cari açığa yıllık 2 milyar dolarlık katkı Gabar'da Petrol üretimi yüzde 42 ile zirveye çıktı.
