"Girilemez" denilen Gabar nasıl petrol üssüne dönüştü? Kilometre taşlarını Berat Albayrak döşemişti...
Daha önce terör yuvası olarak bilinen ve "Girilemez" olarak bilinen Gabar'da petrol keşfinin üzerinden 2 yıl geçti. A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İletişimci - Yazar Ali Saydam, "Milli enerji ve maden politikası"nda dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın rolüne dikkat çekti. Bölgeden günlük çıkarılan petrol miktarı 61 bin varili bulurken; Türkiye'nin enerjide "tam bağımsızlık" adımlarının mimarı olan Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' kitabında konuyla ilgili bahsettiği bölümler yine akıllara geldi. Albayrak kitabında o günleri, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözleriyle anlatmıştı.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ederken; hem karada hem de denizde sondaj çalışmaları sürüyor. Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra yurt dışında da Somali'de enerji arayan Türkiye; ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde de petrol arıyor. Bu aramaların sonucunda Gabar'da petrol bulunmasının üzerinden 2 yıl geçerken, terör belasından temizlenen ve "Girilemez" olarak nitelendirilen Gabar'da günlük çıkarılan petrol miktarı 61 bin varili aştı. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünün yıldönümünü kutlarken; "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI'NDA BERAT ALBAYRAK İMZASI
Konuyla ilgili olarak A Haber yayınına katılan İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara da vurgu yaptı. Saydam, "Milli enerji ve maden politikası olmasıydı ve milli savunma sanayii konusundaki o muhteşem strateji devreye sokulmasıydı Türkiye uluslararası platformlarda böyle bir söz sahibi olabilir miydi? Tekrar analım Berat Albayrak'ı. Bu büyük bir işti riskli bir işti. Milli enerji ve maden politikası. Çünkü bütün dünya Türkiye'de bu işleri kontrol etmek istiyordu. Orada milli bağımsızlıktan yana bir stratejiyle enerji politikasını geliştirmek o kadar kolay bir iş değildi." ifadelerini kullandı.
LİBYA HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Programda bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise Libya hamlesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aleyhine oluşturulmaya çalışılan konsorsiyumu dağıttını belirterek şu sözleri söyledi: "Türkiye Libya ile bu anlaşmayı yapmasıydı bütün Kuzey Afrika'nın bütün şeridi kıta sahanlığı bu saydığım konsorsiyuma aktarılacaktı."
"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
"Enerjide tam bağımsızlık" hedefinin kilometre taşlarını döşeyen isimlerden olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, o dönem Gabar'da yapılan çalışmaların perde arkasındaki mücadeleleri "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı. Kitapta "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" başlıklı bölümde bizzat bölgeye giderek sondaj çalışmalarını incelediğini ifade eden Albayrak; "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık." demişti.
ATILAN ADIMLAR MEYVELERİNİ VERDİ
Yıllardır bölgedeki yeraltı kaynaklarının konuşulduğunu ancak bu bölgelerde bir çalışma yapılmadığını söyleyen Albayrak, "O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer vermişti.
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