"Girilemez" denilen Gabar nasıl petrol üssüne dönüştü? Kilometre taşlarını Berat Albayrak döşemişti...

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ederken; hem karada hem de denizde sondaj çalışmaları sürüyor. Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra yurt dışında da Somali'de enerji arayan Türkiye; ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde de petrol arıyor. Bu aramaların sonucunda Gabar'da petrol bulunmasının üzerinden 2 yıl geçerken, terör belasından temizlenen ve "Girilemez" olarak nitelendirilen Gabar'da günlük çıkarılan petrol miktarı 61 bin varili aştı. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünün yıldönümünü kutlarken; "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI'NDA BERAT ALBAYRAK İMZASI

Konuyla ilgili olarak A Haber yayınına katılan İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde yapılan çalışmalara da vurgu yaptı. Saydam, "Milli enerji ve maden politikası olmasıydı ve milli savunma sanayii konusundaki o muhteşem strateji devreye sokulmasıydı Türkiye uluslararası platformlarda böyle bir söz sahibi olabilir miydi? Tekrar analım Berat Albayrak'ı. Bu büyük bir işti riskli bir işti. Milli enerji ve maden politikası. Çünkü bütün dünya Türkiye'de bu işleri kontrol etmek istiyordu. Orada milli bağımsızlıktan yana bir stratejiyle enerji politikasını geliştirmek o kadar kolay bir iş değildi." ifadelerini kullandı.

LİBYA HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Programda bulunan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise Libya hamlesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aleyhine oluşturulmaya çalışılan konsorsiyumu dağıttını belirterek şu sözleri söyledi: "Türkiye Libya ile bu anlaşmayı yapmasıydı bütün Kuzey Afrika'nın bütün şeridi kıta sahanlığı bu saydığım konsorsiyuma aktarılacaktı."