İşte asgari ücrette öne çıkan rakamlar! Görüşmeler başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni zam için ilk toplantıya hazırlanıyor. (AA)

KOMİSYON TOPLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 temsilciden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Komisyon bu hafta içinde bir araya gelecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sabah'ın haberine göre işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.