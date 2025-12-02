İşte asgari ücrette öne çıkan rakamlar! Görüşmeler başlıyor
Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak görüşmeler sonrası 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta yeni rakam için bir araya gelecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar...
Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni yılda uygulanacak zam oranı belli olacak. Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak ilk toplantıya çevrildi.
KOMİSYON TOPLANIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Bakan Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işçi, 5 işveren ve 1 temsilciden oluşan öneriyi Atalay'a sundu. Komisyon bu hafta içinde bir araya gelecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sabah'ın haberine göre işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak 2025'te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL oldu. İşverene maliyeti 30.556,46 TL şeklinde hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Öte yandan belirlenecek olan asgari ücret milyonların maaşına etki edecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) asgari ücretin yüzde 28,5 olması beklenirken Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 31-33 bandına çekti.
İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
YÜZDE 23
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kar, sağanak, don... Meteoroloji uyardı: Polar Vorteks zayıf yeni sistem geliyor
- 2026 e-Devlet hac ek kaydı nasıl yapılır? Başvuru ne zaman bitiyor?
- FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?
- Togg’dan yıl sonu atağı: Aralık kampanyası başladı! T10X–T10F’de sıfır faizli kredi
- 2025 Kaymakamlık/2 sınavı giriş belgeleri açıldı: ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı
- Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
- Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
- Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alımı: Başvuru ve sınav tarihleri
- Ara tatil kaldırılacak mı, son durum nedir? Okullarda tatil süreci nasıl işleyecek?
- 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi