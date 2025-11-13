Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamam! Depremzedeler anahtarları Başkan Erdoğan’dan alacak

Adıyaman'da ise teslim edilen konut sayısı 38 bin 533 olacak. (A Haber arşiv)



ADIYAMAN'DA TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM 38 BİN 533'E YÜKSELECEK

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor.



Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 38 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 30 bin 835'i konut, 2 bin 580'i iş yeri ve 10 bin 158'i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.



Adıyaman merkezde yer alan 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126'sı konut, 1213'ü dükkan, 820'si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümün inşası Emlak Konut GYO tarafından devam ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor.



TOKİ de Adıyaman merkezde bulunan Mara ve Musalla Mahallesi'nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı. Bugüne kadar 419 konut hak sahiplerine teslim edildi, 760 konut ve 134 iş yerinin de yıl sonuna kadar teslimi planlanıyor.



Öte yandan 10 bin mühendis, mimar ve işçinin çalıştığı Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin inşası Emlak Konut tarafından devam ediyor.



Karadağ olarak anılan bölgede kayalık zeminde kurulan şantiyede, inşaatların büyük bölümünü tamamladı. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.