20 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza

Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 08:46
ABONE OL
Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025'in 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 426 bin 474 firmaya fahiş fiyat denetimi yapıldığını ve bu denetimler kapsamında 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini açıkladı. Bu doğrultuda fiyatları manipüle eden firmalara 2 milyar 99 milyon TL'lik idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2025'in 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 426 bin 474 firmaya fahiş fiyat denetimi yapıldığını ve bu denetimler kapsamında 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini açıkladı. Bu doğrultuda fiyatları manipüle eden firmalara 2 milyar 99 milyon TL'lik idari para cezası uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör