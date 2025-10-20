Fiyatları manipüle edenlere 2 milyar 99 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025'in 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 426 bin 474 firmaya fahiş fiyat denetimi yapıldığını ve bu denetimler kapsamında 26 milyon 865 bin 521 ürünün denetlendiğini açıkladı. Bu doğrultuda fiyatları manipüle eden firmalara 2 milyar 99 milyon TL'lik idari para cezası uygulandı.

Ayrıntılar geliyor...