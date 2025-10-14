IMF’den Türkiye’nin büyüme beklentisine yukarı yönlü revize

Küresel ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 3,0'ten yüzde 3,2'ye çıkarıldı. (A Haber arşiv)



TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı.



Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.



IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesini öngörmüştü.



Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.



ABD VE AB EKONOMİLERİNİN BU YILKİ BÜYÜME TAHMİNLERİNDE HAFİF YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye, 2026 yılı için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldığı belirtildi.



Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,2'ye çıkarıldığı kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e çekildiği aktarıldı.



Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a indirildiği bildirildi.



Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,8 olarak sabit tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,9'a ve gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2'ye yükseltildiği kaydedildi.



IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği aktarıldı.



Raporda, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya çıkarıldığı belirtildi.