30 Eylül 2025, Salı
TÜİK Ağustos 2025 dönemi işsizlik verilerini açıkladı! Tek hanede devam

TÜİK Ağustos 2025 dönemi işsizlik verilerini açıkladı! Tek hanede devam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 10:09 Güncelleme: 30.09.2025 11:50
TÜİK Ağustos 2025 dönemi işsizlik verilerini açıkladı! Tek hanede devam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin olarak işgücü verilerini açıkladı. Ağustosta işsizlik yüzde 0,4 oranında arttı. İşsiz sayısı 168 bin kişi artarken, 3 milyon 44 bine yükseldi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,4 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,6 iken kadınlarda %32,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,0 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %16,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,4, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ağustos 2025 (TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 41,8 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (Saat) (TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (Saat) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,7 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ağustos 2023 - Ağustos 2025 (%) (TÜİK)


"AĞUSTOS AYINDA İSTİHDAMIMIZ 200 BİNİN ÜZERİNDE ARTMIŞTIR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayında istihdamın 200 binin üzerinde arttığını, işsizlik oranının ise 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. "Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranının, iş gücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleştiğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: "Bununla beraber ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Program dönemi sonu itibarıyla işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, iş gücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz."

TÜİK Ağustos 2025 dönemi işsizlik verilerini açıkladı! Tek hanede devam
