THY’den tarihi anlaşma! Hedef dünyada ilk 5

THY 225 uçak satın almak için Boeing'le anlaştı (AA)

YOLCU VE KARGO KAPASİTESİ ARTACAK

THY filosunda halihazırda 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200'den fazla Boeing uçağı yer alıyor. Bu anlaşmayla yakın gelecekte filosuna 787 ailesinin en büyüğü 787-10'u da ilave edecek olan şirket, Dreamliner'ın yüzde 25 yakıt verimliliği avantajı ile operasyonel maliyetleri azaltacak, aynı zamanda yolcu ve kargo kapasitesini artıracak. Bu uçaklar, THY'nin özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.