Bina yapımı sırasında artık zorunlu olacak! O mevzuatlarda değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" ile "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliklerde yapı müteahhitleri ile şantiye şeflerinin çalışma kriterlerinde bazı değişiklikler yapıldı.

ŞANTİYE ŞEFLERİ ELEKTRONİK ŞANTİYE DEFTERİ TUTMAYA BAŞLAYACAK

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği ile şantiye şeflerinin tuttuğu şantiye günlük defteri dijitalleşti. Genel müdürlük, şantiye defterini elektronik ortamda tutulabileceği mobil uygulamayı devreye aldı. Bu uygulama, şantiye şeflerinin günlük hava durumunu, işin hangi bölümlerinde çalışıldığını, işin ilerleyişini, gelişmesini, ortaya çıkan engelleri, şantiyede fiilen çalışan işçiler ile kullanılan taşıt araçları, iş makine ve teçhizatın çeşit ve miktarlarını fotoğraflarla birlikte elektronik şantiye defterine kaydetmelerine imkan sağlayacak. Bu sayede şantiye şefleri üstlendikleri işlerin takibini an be an daha etkin şekilde yapabilecek. Mobil şantiye defteri ilgili idarelerin de denetim işlerini kolaylaştıracak. Elektronik şantiye defteri tutulması 2026'dan itibaren zorunlu olacak. İdareler şantiye şeflerinin çalışmalarının tam zamanlı hizmet prensibine uygunluğunu da periyodik olarak denetleyecekler.