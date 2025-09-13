60 dakikalık yol 35 dakikaya düştü! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Çok önemli bir yatırım

Proje ile bölgedeki ulaşım süresi 25 dakika kısaldı. (A Haber arşiv)



Uraloğlu, Tunceli'ye üç büyük müjdeyle geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü, Pertek-Tunceli İl Yolu ve Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu'nun açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesinde, 40 kilometrelik mevcut yolu 6 kilometre kısaltarak 34 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında yeniden inşa ettik. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'yle sağladık. Bildiğiniz üzere 1937'de hizmete giren ilk Singeç Köprüsü, 1974'te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968'de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı. Şimdi ise üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik, geçiş süresini dörtte bire düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık. Mevcut 6-7 metrelik yol platformunu 10 metreye genişlettik, yatay ve düşey standartları artırarak duruş ve görüş mesafelerini iyileştirdik. Bu projeyle Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki trafik güvenliğini ve seyahat konforunu artırdık. Böylece bu güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini yarı yarıya 25 dakikaya indirdik."



"BU PROJEYLE 60 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKAYA İNDİRDİK"

Şehrin kuzey-güney aksında stratejik bir güzergah olarak modernize ettikleri Pertek-Tunceli İl Yolu'nun Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlaması açısından çok önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Elazığ Feribot İskelesi Kavşağı'ndan başlayan 44,2 kilometrelik bu yolu, 7,4 kilometresi iki gidiş iki gelişli şeritli bölünmüş yol, 36,8 kilometresi tek yol standardında, tırmanma şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamayla inşa ettik. Yolu, Kovancılar-Tunceli Devlet Yolu'na köprülü kavşakla bağladık. Dalgalı ve dağlık arazi yapısına rağmen yatay ve düşey standartları yükselttik, platform genişliğini ve görüş mesafesini artırdık. Keban Baraj Gölü geçişini feribotla sağlayan bu yolumuz, Elazığ-Kovancılar-Tunceli güzergahına göre 60 kilometre daha kısa bir alternatif sunuyor. Özellikle ağır taşıt trafiğinin tercih ettiği bu güzergâhta, yerleşim yerlerinin Tunceli ve diğer illerle erişimini kolaylaştırdık, can ve mal güvenliğini artırdık. Çetin kış şartlarında 7/24 hizmet verecek bu yolla, doğa ve kültür turizmini destekleyerek bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağladık. Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik."



Uraloğlu, açılışını gerçekleştirdikleri son proje olan Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrımı İl Yolu'nu da 23,7 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardında bir yol inşa ettiklerini belirterek Pertek-Hozat-Çemişgezek Ayrım Kavşağı'ndan başlayan bu yolun, Çemişgezek Feribot İskelesi ayrımına kadar uzandığını anlattı.