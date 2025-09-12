Bugün hesaplarda! Çiftçilere 274,8 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 274 milyon 805 bin 991 lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyutrd.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Kaliteli, verimli, sürdürülebilir üretim için desteklerle çiftçinin yanında olduklarını belirten Yumaklı, "274 milyon 805 bin 991 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bireysel sulama sistemleri için 203 milyon 726 bin 292 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 60 milyon 480 bin 474 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 5 milyon 195 bin 322 lira, sertifikalı fidan kullanımı için 3 milyon 474 bin 158 lira, yem bitkileri için 1 milyon 442 bin 564 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 281 bin 130 lira, mazot ve gübre için 206 bin 51 lira destek verilecek.
