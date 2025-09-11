11 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha

Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.09.2025 09:20 Güncelleme: 11.09.2025 14:20
ABONE OL
Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde bugün toplandı. Toplantıda piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Bu kapsamda banka politika faizini yüzde 43 seviyesinden 250 baz puan indirerek yüzde 40.5'e düşürdü. Banka, bir önceki toplantısında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine indirmişti. Karar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Toplantı sonrası Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları ile küresel gelişmeler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Enflasyon düşmeye devam ediyor biz de bunu takip ediyoruz ve buna yönelik toplantı bazlı karar vereceğiz önden bir karar vermeyeceğiz ve şu anda fiyatlama davranışlarına bakıyoruz küresel gelişmelere bakıyoruz bunlar risk unsuru olmaya devam ediyor enflasyonun önünde, enflasyon görünümü odaklı toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla devam edeceğiz diyor.

Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

FAİZ İNDİRİMİ SÜRECEK Mİ?
Stratejist Cüneyt Paksoy: Önemli bir karar. Benim kendi beklentim dahilinde bir karar. Çünkü MB bir Fed'i görmek istedi. Fed'in global piyasalardaki etkisini görmek istedi bence. Artı iç dinamikler ve jeopolitik gelişmeler. Metinde de bu ifadeler var. Globali de takip ediyor. MB politika faizini kademe kademe kalan iki toplantıda da indirmeye devam edecek çok ekstrem bir gelişme olmadıkça. Piyasanın beklediği 35-36'larda bir yere minimum getirecek.

Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında (AA)Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında (AA)

YÜZDE 46'DAN YÜZDE 43'E İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verilmişti.

Toplantı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verilecek (AA)Toplantı sonrası ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verilecek (AA)

İŞTE ÖNCEKİ AÇIKLAMA

Merkez Bankası'nın bir önceki PPK toplantısı sonrası yayımladığı faiz oranlarına ilişkin duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Bu toplantıda da faiz indirimi kararının çıkacağı tahminler arasında (AA)Bu toplantıda da faiz indirimi kararının çıkacağı tahminler arasında (AA)

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha Piyasalar merakla bekliyordu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör