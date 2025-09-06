Bakan Alparslan Bayraktar’dan nükleer enerji açıklaması: Türkiye’nin milli güvenliği için şart!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)



"BU İŞ, BİZİM İÇİN MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Bayraktar, Türkiye'deki elektrik talebinin 2035 için yıllık ortalama yüzde 3,5 artacağının tahmin edildiğini söyledi.



"2035-2055 dönemine baktığınızda her yıl yüzde 5'lerin üzerinde büyümeyi öngörüyoruz ve yaklaşık 1050 teravatasatlik bir büyümeyle gireceğiz." diyen Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu yaptığımız tahminlerin ötesinde bir büyüme göreceğiz elektrikte çünkü her şey değişiyor iklim etkisiyle. Bu yaz ağırlıklı olarak klimaların etkisiyle inanılmaz bir talep var Türkiye'de. Dolayısıyla aşırı sıcakların getirdiği anormal talep artışlarını ve anlık talep artışlarını da karşılamamız lazım.



Türkiye'nin açmazı şu: Maalesef kullandığımız üç birim 'primer' enerjinin ikisini maalesef ithal ediyoruz. Bu, bizim ekonomimizdeki en önemli açmazlardan biri haline dönüşüyor çünkü Türkiye, her yıl 70 ila 90 milyar doları enerji ithalatı için kullanıyor."



Türkiye'nin artan talebi karşılaması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Bu talebi karşılarken dışa bağımlılığı nasıl düşürürüz? Buna çözüm aramaya çalışıyoruz. Türkiye'yi bu anlamda inanıyorum ki enerjide bağımsız hale getirdiğimizde ekonomik bağımsızlığımızı sağlamış olacağız. Bu iş, bizim için milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası." dedi.



Bayraktar, bu kapsamda özellikle TEKNOFEST çatısı altındaki bu organizasyonun çok kıymetli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin enerjiyi verimli kullanma, yenilenebilir kaynakları sisteme katma ve petrol ile doğal gaz bağımlılığını azaltma adımlarına değinen Bayraktar, dünyanın birçok bölgesinde arama ve üretim projelerinde yer alan Türkiye için olduğu kadar dünya için de nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu söyledi.