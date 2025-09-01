Kara altın Güneydoğu’yu değiştiriyor! Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

TERÖR VESAYETİ KALKACAK



Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, "Eğer terörün başladığı 1984'ten bugüne bölgemiz güven içinde olsa, huzur hakim olsaydı, Siirt bugün sadece fıstık ve balıyla değil, petrolüyle de Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olacaktı. Hesaplamalara göre, 41 yılda kesintisiz üretim yapılabilmiş olsaydı bölge ve ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlanacaktı. Geçmişte yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle arzu edilen seviyeye ulaşılamamış olsa da, bugün sağlanan huzur ve istikrar ortamında bu çalışmaların hızlanması bizim için önemli ve büyük bir fırsattır. Siirt'te yürütülen petrol arama ve sismik çalışmalar, bu toprakların altında asırlardır var olan ciddi bir zenginlik olduğunu gösteriyor. Biz bu sefer bu fırsatı heba edemeyiz" dedi.