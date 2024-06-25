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Gabar'da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekiyor. Şırnak Gabar Dağı'nda, Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarındaki toplam günlük üretim planlandığı gibi 45 bin varile yükseldi. Temmuz'da 50 bin, yıl sonunda 100 bin varil üretim hedefleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 07:50
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Gabar’da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu çizdiği milli enerji ve maden politikasıyla yoluna tam gaz ilerleyen Türkiye Şırnak Gabar Dağı'ndaki 33 petrol kuyusunda hedeflerine ulaştı.

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Gabar’da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim sahalarındaki kuyularda toplam günlük üretim planlandığı gibi 45 bin varile yükseldi.

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Gabar’da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Temmuz ayında 50 bin varil üretimin görülebileceği belirtilirken bu da yıl sonu için konulan günlük 100 kuyuda 100 bin varil hedefine ulaşılabileceği anlamına geliyor.

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Gabar’da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

TPAO'nun mühendisleri, saha şefleri ve işçileriyle gece-gündüz özverili bir şekilde sahada çalışarak üretim kapasitesini hedeflere ulaştırmak için emin adımlarla ilerliyor.

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Gabar’da ilk hedef tamam! 33 kuyuda 45 bin varil günlük üretime ulaşıldı | İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atılmıştı

2023'TE ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.