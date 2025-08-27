Çin merkezli e-ticaret sitesi Temu’ya yaptırım yolda! Ayakkabılarda kanserojen tespit edildi

Çinli e-ticaret devi Temu

Yurtdışından ithalat yapmak isteyen firmaların ürünleri konteyner bazlı ithal ettiğinde TAREKS denetimine tabi olduklarını kaydeden İçten, "Temu'dan gelenler ise teste ya da TAREKS'e uğramadan tüketiciye ulaşıyor. Türkiye'de herhangi bir platformun mal satmasına karşı değiliz ama eşit şartlarda yarışma derdindeyiz. 2024 verilerine göre, Temu'dan 8 milyon çift bu şekilde ayakkabı gelmiş. Türkiye'de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10'dan fazlası bu platformdan geliyor. Bu platform, 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına sebep oldu" dedi.