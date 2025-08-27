Çin merkezli e-ticaret sitesi Temu’ya yaptırım yolda! Ayakkabılarda kanserojen tespit edildi

27 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 07:46
Türkiye'de temsilcilik açma sözünü yerine getirmeyen Çin merkezli e-ticaret sitesi Temu'da satılan ayakkabılar teste sokuldu. Yüzde 50'sinde yüksek oranda kanserojen ve alerjen madde tespit edildi. Öte yandan Türkiye’de Temu’ya yaptırım uygulanmasının gündeme alındığı, firmaya ait kargo gönderilerinin gümrüklerde daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı öğrenildi.

Temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'de temsilcilik açma sözü veren Çinli Temu'nun bu sözünü hâlâ yerine getirmediği öğrenildi. Ülkede vergi ödemeyen ve istihdam sağlamayan Temu'dan sipariş verilen ayakkabıların yarısı ise kanserojen çıktı.

Türkiye'de yerleşik olmayan e-ticaret pazaryerlerinin ülke ekonomisine verdiği zarar giderek büyüyor. Bu firmalar Türkiye yasalarına uymadıkları için yasada belirtilen vergi dahil fiyatın gösterilmesi gibi yükümlülükleri de hiçe sayarak vatandaşın fiyat algısını manipüle ediyor.

SAHTE UCUZ PLATFORM ALGISI

Sabah'ın haberine göre Türkiye'ye gelen günlük 120-150 bin e-ithalat paketinin büyük bir kısmını Temu paketleri oluştururken, şirketin "ucuz platform" algısı oluşturmak için vergisiz fiyatını sitesinde gösterdiği anlaşıldı. Ardından ödeme aşamasında ithalat gümrük vergisini Türk vatandaşlarına ödeten Temu, kendi ise Türkiye'ye yaptığı satışlar için herhangi bir gümrük ya da gelir vergisi ödemiyor.

Bu platformlar geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaklaşık 43 milyar TL'lik ciro yaparken bu rakamın bu yıl 83 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) raporuna göre yabancı menşeili e-ticaret platformlarının bu yıl Türkiye'de 500 milyar liralık katma değer kaybına yol açacağı tahmin ediliyor.

GÖNDERİLERE SIKI TAKİP

Türkiye'de Temu'ya yaptırım uygulanmasının gündeme alındığı, firmaya ait kargo gönderilerinin gümrüklerde daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı öğrenildi. Bu gibi platformlardan gelen ürünler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi gibi ürün güvenlik sistemlerine tabi olmadığı için kanserojen riski yüksek, insan sağlığına zararlı materyaller içerebiliyor.

AYAKKABILARDA KANSEROJEN TESPİTİ

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Dernek olarak Temu'dan ayakkabı aldık. Bunları laboratuvara göndererek analizini yaptırdık. Yaklaşık yüzde 50'sinde çok yüksek oranlarda kanserojen ve alerjen maddeler, ağır metaller tespit edildi. Bunları Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ticaret Bakanımıza raporları ile birlikte arz ettik. Tüketici üzerinde ciddi risk oluştuğunu anlattık. Bakan bey yakın zamanda konuya yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Tedbirin eli kulağında diye düşünüyoruz" dedi.

Yurtdışından ithalat yapmak isteyen firmaların ürünleri konteyner bazlı ithal ettiğinde TAREKS denetimine tabi olduklarını kaydeden İçten, "Temu'dan gelenler ise teste ya da TAREKS'e uğramadan tüketiciye ulaşıyor. Türkiye'de herhangi bir platformun mal satmasına karşı değiliz ama eşit şartlarda yarışma derdindeyiz. 2024 verilerine göre, Temu'dan 8 milyon çift bu şekilde ayakkabı gelmiş. Türkiye'de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10'dan fazlası bu platformdan geliyor. Bu platform, 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına sebep oldu" dedi.

