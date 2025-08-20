Hal Kanunu’nda son durum ne? Bakan Ömer Bolat duyurdu: Önümüzdeki aylarda Meclis’e geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hal Kanunu'nun birkaç aya Meclis gündemine geleceğini söyledi. (DHA)

"TARIM ÜRETİMİMİZİ 3 KAT ARTTIRDIK"

Türkiye'nin gıda sektöründe dünyadaki konumuna değinen Bolat, "Avrupa'da tarımsal üretimde birinci sıradayız, 74 milyar dolarlık bir üretimle ve dünyada da 10'uncu sıradayız. Bu anlamda daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Bazen kamuoyunda siyaseten ve istismar amacıyla, 'tarım bitti, öldü' gibi felaket senaryosu yazanlar oluyor ama tarımda nüfusumuz azalmakla beraber, tarımsal üretimimiz artık daha çok endüstriyel tarıma doğru yöneliyor. Bugün birçok sektörden büyük ölçekli tarımsal üretim yapanların sayısı artmakta. Hükümetimiz hem çiftçilerimizin tarımsal üretime devam etmeleri için hem de gençlerin tarıma yönelmesi için çok önemli teşvikler vermekte. Bu hem bitkisel ürünlerde hem hayvancılık ürünlerinde de geçerli durumdadır. Biz tarımsal üretimimizi son 22 yılda 3 katı arttırdık. 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükselttik. Bu anlamda sebze, meyve üretiminde dünyada 4'üncüyüz. Çiğ süt üretiminde Avrupa'da 3'üncüyüz. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvan varlığı olarak Avrupa'da birinci sıradayız." dedi.