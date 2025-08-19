Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, hükümet ile memur sendikalarının temsilcileri bir araya geldi (Ahaber.com.tr)

Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan 3'üncü teklifi A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve çeşitli sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından hükümet, üçüncü teklifini sundu. Buna göre, 6,5 milyonu aşkın memur ve emekli için 2026 yılının ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında ise %7 oranında zam öngörüldü. 2027 yılı için ise her iki altı aylık dönemde %4 artış teklif edildi. Ayrıca, daha önce 15 Ağustos 2025'te gündeme gelen 1.000 TL'lik taban maaş artışı teklifi de yeniden sunuldu."

"UZLAŞMA SAĞLANMAZSA KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU DEVREYE GİREBİLİR"

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, "Teklifin kabul edilmemesi durumunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve uzlaşma sağlanarak karar Resmî Gazete'de yayımlanacak. Benzer bir süreç 2023 yılında da yaşanmıştı." dedi.