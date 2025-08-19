Memur-memur emeklisi maaşı için kritik dönemeç! 6.5 milyon kişiyi ne bekliyor?
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda hükümet ile memur sendikalarının temsilcileri bir araya geldi ve hükümetin yeni zam teklifleri masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin son teklifini açıkladı. Buna göre, 6,5 milyonu aşkın memur ve emekli için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için zam oranı %11, ikinci 6 ay için ise %7 olarak belirlendi. Ayrıca daha önce 15 Ağustos 2025'te sunulan 1.000 TL taban maaşı artışı teklifi de toplantıda yeniden yinelendi. Bu gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, ağustos ayında yapılacak olan 2 toplantıya dikkat çekerek yeni düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.
Kamuda 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, hükümet ile memur sendikalarının temsilcileri bir araya geldi ve hükümetin üçüncü teklifini değerlendirdi.
HÜKÜMETTEN 2026 YILI İÇİN YÜZDE 17, 2027 İÇİN YÜZDE 8'LİK TEKLİF GELDİ
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin güncellenmiş teklifini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 6,5 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranı 2026 yılı için ilk 6 ayda %11, ikinci 6 ayda ise %7 olarak önerildi. 2027 yılı için ise her iki 6 aylık dönemde %4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinde sunulan 1.000 TL tutarındaki taban maaş artışı önerisi de toplantıda bir kez daha gündeme getirildi.
Kamuda 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan 3'üncü teklifi A Haber ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve çeşitli sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından hükümet, üçüncü teklifini sundu. Buna göre, 6,5 milyonu aşkın memur ve emekli için 2026 yılının ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında ise %7 oranında zam öngörüldü. 2027 yılı için ise her iki altı aylık dönemde %4 artış teklif edildi. Ayrıca, daha önce 15 Ağustos 2025'te gündeme gelen 1.000 TL'lik taban maaş artışı teklifi de yeniden sunuldu."
"UZLAŞMA SAĞLANMAZSA KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU DEVREYE GİREBİLİR"
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, "Teklifin kabul edilmemesi durumunda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve uzlaşma sağlanarak karar Resmî Gazete'de yayımlanacak. Benzer bir süreç 2023 yılında da yaşanmıştı." dedi.
Ağustos ayında yapılacak olan 2 toplantıya dikkat çeken Duman, son olarak şunları söyledi:
"Toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılacak iki toplantıda uzlaşma sağlanması adına önemli adımlar atılabilir. Geçmiş tecrübeler ışığında, yeni bir teklifin sunulabilir. Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa, 2026 yılı zam oranlarına her altı ay için 1 puanlık ekleme yapılabilir. Öte yandan, 2027 yılına ilişkin sürpriz bir düzenleme de gündeme gelebilir."
