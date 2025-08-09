THY’den çok katmanlı büyüme! Küresel havacılıkta yeni bir alan açacak hamle

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

TARİHİ BİNADA SATIŞ OFİSİ

Air Europa hamlesi, son dönemde AJet ve Air Albania gibi iştiraklerle bölgesel ölçekte inşa edilen çok katmanlı büyüme stratejisinin devamı niteliğinde. Bu stratejik adım yalnızca THY'nin değil, aynı zamanda Avrupa ve Latin Amerika'daki turizm ve ekonomi çevrelerinin de kazanacağı bir yatırım olarak görülüyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul'un tarihi ve kültürel kalbi Taksim'de, mimar Giulio Mongeri imzalı benzersiz bir yapıyı modern satış ofisine dönüştürdü. İlk olarak "Majik Sineması" ve daha sonra "Maksim Gazinosu" olarak İstanbul'un eğlence tarihine damga vuran bina, bugünden itibaren binlerce yolcunun dünya seyahatlerine başladığı bir merkez olacak.