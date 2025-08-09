09 Ağustos 2025, Cumartesi
Ekonomi Haberleri THY'den çok katmanlı büyüme! Küresel havacılıkta yeni bir alan açacak hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 08:28
THY, Air Europa hamlesiyle küresel havacılıkta stratejik büyüme planlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Büyümemizi yalnızca rakamlarla değil, attığımız stratejik adımlarla da sürdürüyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Taksim'de hizmete açılan yeni satış ofisinde ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Toplantıda 6 aylık finansal sonuçları değerlendiren Bolat, "Sadece finansal tablolarla değil, markamızı küresel ölçekte güçlendirecek stratejik yatırımlarla da büyümemizi sürdürüyoruz. Bugün burada açtığımız bu tarihi bina, İstanbul'un kültürel mirasına verdiğimiz değerin ve aynı zamanda markamızın vizyonunun bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Air Europa'da başlatılan hissedarlık süreciyle ilgili konuşan Bolat, "Bu adım sadece iki hava yolu şirketini değil, Avrupa ile Latin Amerika arasındaki havacılık ekosistemini de birbirine yaklaştıracak. İstanbul'un küresel merkez olma vizyonu açısından çok değerli bir gelişme" dedi.

ÇOK KATMANLI BÜYÜME
Sabah'ın haberine göre Türk Hava Yolları, küresel ölçekte sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, bu vizyon kapsamında İspanya merkezli Air Europa'daki hissedarlık sürecini başlatarak bağlayıcı teklifini sundu. Bu adım, THY'nin Avrupa, Akdeniz havzası ve Latin Amerika arasında daha entegre bir havacılık ağı kurma hedefini somutlaştırıyor. Air Europa'nın Latin Amerika ve İber Yarımadası'ndaki güçlü varlığı ile THY'nin İstanbul merkezli küresel ağının birbirini tamamlaması, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında önemli sinerjiler yaratacak. Ortaklık, uçuş ağlarının ötesinde bakım-onarım (MRO), yolcu sadakat programları ve kabin tasarımı gibi teknik iş birlikleriyle de kapsamlı bir iş birliği zemini sunuyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet BolatTHY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat

TARİHİ BİNADA SATIŞ OFİSİ
Air Europa hamlesi, son dönemde AJet ve Air Albania gibi iştiraklerle bölgesel ölçekte inşa edilen çok katmanlı büyüme stratejisinin devamı niteliğinde. Bu stratejik adım yalnızca THY'nin değil, aynı zamanda Avrupa ve Latin Amerika'daki turizm ve ekonomi çevrelerinin de kazanacağı bir yatırım olarak görülüyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul'un tarihi ve kültürel kalbi Taksim'de, mimar Giulio Mongeri imzalı benzersiz bir yapıyı modern satış ofisine dönüştürdü. İlk olarak "Majik Sineması" ve daha sonra "Maksim Gazinosu" olarak İstanbul'un eğlence tarihine damga vuran bina, bugünden itibaren binlerce yolcunun dünya seyahatlerine başladığı bir merkez olacak.

706 MİLYON DOLAR ESAS FAALİYET KÂRI
Türk Hava Yolları, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 706 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Yolcu kapasitesini yüzde 6.7 artırarak 23.3 milyon yolcu taşıyan şirket, pandemi öncesi seviyesinin yüzde 47 üzerine çıktı. İstanbul Havalimanı'nda Rolls-Royce iş birliğiyle kurulacak bakım merkezi gibi yatırımlarla birlikte, yıl sonunda FAVKÖK marjının yüzde 22-24 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

