2025 yılında 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu: Sınıfının en ayırt edici ürünü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AHABER)

SINIFININ EN AYIRT EDİCİ ÜRÜNÜ

Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları" (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurtiçinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını belirterek, "Sggmrs vagonlarına iki adet 45'lik, 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi" dedi.