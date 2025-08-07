2025 yılında 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu: Sınıfının en ayırt edici ürünü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı içerisinde 127 adet yeni nesil milli yük vagonunun raylara indirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu vagonların Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4’ünü, tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4’ünü gerçekleştirdiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, "Sadece 2025 yılında 127 yeni nesil yerli ve milli yük vagonunu raylara indirdik." ifadelerini kullandı.
SINIFININ EN AYIRT EDİCİ ÜRÜNÜ
Uraloğlu, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları" (TSI) Sertifikasına sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurtiçinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığını belirterek, "Sggmrs vagonlarına iki adet 45'lik, 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına 2 adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi" dedi.
"TÜM ULUSLARARASI TAŞIMALARIN YÜZDE 16,4'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ"
Yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye'nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından bu yıl yaklaşık 1,85 milyon ton uluslararası yük taşındı. Bu taşımaların 1,35 milyon tonu Avrupa yönüne gerçekleşirken yeni nesil milli yük vagonlarımız Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4'ünü tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4'ünü gerçekleştirdi. Yeni nesil milli vagonlarımızın demiryolu filomuzdaki payı arttıkça taşıdıkları yük miktarı da artacak." değerlendirmesinde bulundu.
