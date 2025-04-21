Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ABD'ye önemli ziyaret! Hem yatırımcılarla hem de G20, IMF ve Dünya Bankasıyla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası ile temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Şimşek'in ayrıca ziyareti kapsamında Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek olan yatırımcı toplantısına da gireceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı, ABD'li mevkidaşı Bessent ile de bir görüşme yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yatırımcı buluşmaları başta olmak üzere çok sayıda temasta bulunacak.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'ye gitti.
Temasları kapsamında çok sayıda yatırımcı toplantısına katılacak Şimşek, önde gelen düşünce kuruluşlarında düzenlenecek etkinliklerde konuşacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.
BUGÜN NEW YORK'TA YATIRIMCILARLA BULUŞACAK
Şimşek'in bugün başlayan ziyaretinin ilk ayağı New York olacak.
Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek geniş katılımlı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile reel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla buluşacak Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.
New York'taki bu temaslara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.
WASHİNGTON TEMASLARI
Bakan Şimşek, 22 Nisan itibarıyla ziyaretini başkent Washington'da sürdürecek.
ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak Şimşek, burada Dünya Bankası eski Başkanı David Malpass ile birlikte "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşma yapacak. Şimşek, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya da iştirak edecek.
ABD HAZİNE BAKANI BESSENT İLE GÖRÜŞME
Bakan Şimşek, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşme yapacak.
Küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunacak Şimşek, küresel trendlerin yansımalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaşacak.
Şimşek, temasları kapsamında G20 Bakanlar Toplantısı'na da katılacak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
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