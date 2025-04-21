Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ABD’ye önemli ziyaret! Hem yatırımcılarla hem de G20, IMF ve Dünya Bankasıyla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Scott Bessent ile de bir görüşme yapacak. (Reuters)



ABD HAZİNE BAKANI BESSENT İLE GÖRÜŞME

Bakan Şimşek, Washington temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de görüşme yapacak.



Küresel yatırım bankalarının organize ettiği geniş katılımlı ve dar kapsamlı yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunacak Şimşek, küresel trendlerin yansımalarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaşacak.



Şimşek, temasları kapsamında G20 Bakanlar Toplantısı'na da katılacak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu gibi çok taraflı kalkınma kuruluşlarının üst düzey yönetimleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

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