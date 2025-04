Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ABD’ye önemli ziyaret! Hem yatırımcılarla hem de G20, IMF ve Dünya Bankasıyla görüşecek

Bakan Şimşek'in bugün (21 Nisan 2025) yatırımcılarla bir araya geleceği öğrenildi. (AA)



BUGÜN NEW YORK'TA YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Şimşek'in bugün başlayan ziyaretinin ilk ayağı New York olacak.



Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group tarafından düzenlenecek geniş katılımlı yatırımcı toplantısında portföy yatırımcıları ile reel sektör temsilcilerinden oluşan bir grupla buluşacak Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.



New York'taki bu temaslara Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.



WASHİNGTON TEMASLARI

Bakan Şimşek, 22 Nisan itibarıyla ziyaretini başkent Washington'da sürdürecek.



ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen zirveye katılacak Şimşek, burada Dünya Bankası eski Başkanı David Malpass ile birlikte "Finansal Sistemin Geleceği" konulu panelde konuşma yapacak. Şimşek, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'nde akademisyenler, analistler, politika yapıcılar ve yatırımcıların katılacağı toplantıya da iştirak edecek.