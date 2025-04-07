Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’ye mi yarayacak? Ekonomist Abdulkadir Develi: Türkiye’ye Avrupa ve Çinli yatırımcılardan ilgi var

A Haber- Ekran Görüntüsü

BORSA'DA 2.5 TRİLYON DOLARLIK KAYIP OLUŞTU

Geçtiğimiz hafta borsada ciddi kayıplar oldu. 2.5 trilyon dolarlık bir kayıpta bahsediliyor. Dünyanın en zengin 500 iş adamları servetlerinde ciddi bir azalma söz konusu oldu. Dünya tedirgin bir halde. Borsaların düşmesiyle ticaret savaşları diğer ülkelerinin karşılıklı misillemesiyle tam olarak başladı. Daha önce de başlamıştı, katlanarak büyümeye devam ediyor. Hisse senetleri ABD'de yüzde 4-5 oranında ciddi düşüşler olmasıyla en çok söz konusu karar ABD'yi vurdu. Küresel sermaye en büyük darbeyi aldı.

Trump güçlü talepten dolayı 'dost ve düşmandan dayak yiyoruz' diyerek yatırımları içeri kapatacağını söyledi. Enerji konusunda 2002'den bu yana ABD kaya gazı ile ilgili çalışmalar sonucunda yeniden doğal gaz ihraç eden ülke haline geldi. ABD enerji anlamında dışa bağımlılığı söz konusu değil. Kısa vadede şok olarak görülüyor fakat uzun vadedeki etkileri hep birlikte ölçmeye çalışıyoruz. Baktığım birçok çalışmalarda ABD ekonomisinin küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı, enflasyonun artacağı noktasında bir durum söz konusu. Verilere baktığımızda ilk olarak ABD'nin dünyaya uyguladığı tarife ve dünyanın ABD'ye uyguladığı gümrük tarifesi çok alt rakamlardaydı. Dolayısıyla Trump bu durumu adil bulmadığı için gümrük tarifesinde artışa giderek içerideki yatırımcıyı sübvanse ederek destekleyeceğini söyledi. Misillemeler geldikçe işin boyutu daha da fazla değişebilir.

Ticaret savaşları sonucunda fiyatların artacağı herkes tarafından hem fikir. Merkez Bankalarının daha az faiz indirme süreçlerini iştahlı olacağı anlamına geliyor. Sermayenin daha maliyetli olarak kalması bir süre daha sonuç olarak ortaya çıkıyor. Enflasyonun tahmini yüzde 3.5 ve şuan ki durumun üzerinde. Bu durum sıradan insanların insanların yaşam maliyetlerini olumlu yönde etkilemez. Küçülen bir ekonomi ve küçülen küresel aktivite varsa ve borçlanma maliyeti yüksek kalıyorsa bu durumu iyi bir durum olmayabilir.

A Haber- Ekran Görüntüsü

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ TÜRKİYE

ABD'nin açıkladığı gümrük vergisi tarifesiyle Çinli yatırımcıları ilgisi Türkiye'ye yönelik arttı. Avrupalı firmalar da 'Acaba Türkiye'de üretim yapıp ABD'ye satabilir miyiz?' noktasında bir duruşa sahipler. Doğrudan fiziki yatırım çekme noktasında Türkiye cazip duruyor. Hatta reel sektörde de Çin'den ve Avrupa'dan temaslar var. Biz burada yüzde 10 oranındaki gümrük vergisi rakamını fırsata çevirebilir. Bir yandan riskte oluşturuyor. ABD'den çekilen Çin, özellikle bizim gibi ülkelere agresif bir pazarlama politikalarına girecektir. Bu yüzden yerli üretimine desteklenmesi ya da korunması lazım. Bu yöntemle bizim karşımıza risk olarak çıkabilir.