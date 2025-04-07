Trump'ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye'ye mi yarayacak? Ekonomist Abdulkadir Develi: Türkiye'ye Avrupa ve Çinli yatırımcılardan ilgi var
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan Kurtuluş Günü'nde yeni gümrük vergisi tarifesini açıkladı. Türkiye'ye yüzde 10 oranından vergi oranını açıklayan Trump, Avrupa'yı 'Bizi soydular' diyerek yüzde 20 oranında vergi oranını yükselttiğini duyurdu. Öte yandan Çin'e de yüzde 34'lük vergi uygulayacağını açıklayan Trump'a başta Avrupa olmak üzere birçok dünya liderlerinden misillemeler geliyor. Trump'ın başlattığı ticaret savaşlarının etkisi nasıl olacak? Avrupa'yı zor günler mi bekliyor? Türkiye gümrük vergisi oranından nasıl etkilenecek? A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi önemli açıklamalarda bulundu. Develi Avrupa'yı zor günler beklediğini ifade ederek Türkiye için riskler bulunduğu kadar durumu fırsata çevrilebilecek adımların sürdüğünü belirtti. Develi gümrük vergisi tarifesinde 'Türkiye'ye Çinli ve Avrupalı yatırımcıları ilgisi arttı. Avrupalı firmalar da 'Acaba Türkiye'de üretim yapıp ABD'ye satabilir miyiz?' noktasında bir duruşa sahipler. Doğrudan fiziki yatırım çekme noktasında Türkiye cazip duruyor. ' ifadelerine yer verdi.
ABD'nin tüm dünyaya uyguladığı gümrük vergisi politikasının ardından Avrupa teyakkuz halinde. Özellikle tüm dünya liderlerinden peş peşe misilleme mesajları gelirken Avrupa'yı zor günler bekliyor. Peki Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları Türkiye ve dünyayı nasıl etkileyecek? Türkiye açıklanan gümrük vergisi oranlarıyla durumu fırsata çevirebilir mi? Türkiye'ye uygulanacak yüzde 10'luk vergi oranı dünyadaki yatırımcıların yeni fırsat kapısı mı olacak? A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, olası beklentileri ve Türkiye'nin vergi tarifesinden nasıl etkileneceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi'nin açıklamalarından satır başları...
ABD dış ticaret açığı verdiği ülkelere yüksek vergi uygularken dış ticaret açığı vermediği ülkelere göreceli olarak daha düşük gümrük vergisi tarifesi uyguladı. Türkiye'ye yüzde 10 oranında vergi tarifesi uygularken aslında burada ABD , Türkiye'ye dış ticaret açığı değil az da olsa dış ticaret fazlası veriyor. Çin'e yüzde 34 vergi, Avrupa Birliği'ne ise yüzde 20 oranında vergi uygulanacağı açıklandı.
BORSA'DA 2.5 TRİLYON DOLARLIK KAYIP OLUŞTU
Geçtiğimiz hafta borsada ciddi kayıplar oldu. 2.5 trilyon dolarlık bir kayıpta bahsediliyor. Dünyanın en zengin 500 iş adamları servetlerinde ciddi bir azalma söz konusu oldu. Dünya tedirgin bir halde. Borsaların düşmesiyle ticaret savaşları diğer ülkelerinin karşılıklı misillemesiyle tam olarak başladı. Daha önce de başlamıştı, katlanarak büyümeye devam ediyor. Hisse senetleri ABD'de yüzde 4-5 oranında ciddi düşüşler olmasıyla en çok söz konusu karar ABD'yi vurdu. Küresel sermaye en büyük darbeyi aldı.
Trump güçlü talepten dolayı 'dost ve düşmandan dayak yiyoruz' diyerek yatırımları içeri kapatacağını söyledi. Enerji konusunda 2002'den bu yana ABD kaya gazı ile ilgili çalışmalar sonucunda yeniden doğal gaz ihraç eden ülke haline geldi. ABD enerji anlamında dışa bağımlılığı söz konusu değil. Kısa vadede şok olarak görülüyor fakat uzun vadedeki etkileri hep birlikte ölçmeye çalışıyoruz. Baktığım birçok çalışmalarda ABD ekonomisinin küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı, enflasyonun artacağı noktasında bir durum söz konusu. Verilere baktığımızda ilk olarak ABD'nin dünyaya uyguladığı tarife ve dünyanın ABD'ye uyguladığı gümrük tarifesi çok alt rakamlardaydı. Dolayısıyla Trump bu durumu adil bulmadığı için gümrük tarifesinde artışa giderek içerideki yatırımcıyı sübvanse ederek destekleyeceğini söyledi. Misillemeler geldikçe işin boyutu daha da fazla değişebilir.
Ticaret savaşları sonucunda fiyatların artacağı herkes tarafından hem fikir. Merkez Bankalarının daha az faiz indirme süreçlerini iştahlı olacağı anlamına geliyor. Sermayenin daha maliyetli olarak kalması bir süre daha sonuç olarak ortaya çıkıyor. Enflasyonun tahmini yüzde 3.5 ve şuan ki durumun üzerinde. Bu durum sıradan insanların insanların yaşam maliyetlerini olumlu yönde etkilemez. Küçülen bir ekonomi ve küçülen küresel aktivite varsa ve borçlanma maliyeti yüksek kalıyorsa bu durumu iyi bir durum olmayabilir.
YATIRIMCILARIN GÖZDESİ TÜRKİYE
ABD'nin açıkladığı gümrük vergisi tarifesiyle Çinli yatırımcıları ilgisi Türkiye'ye yönelik arttı. Avrupalı firmalar da 'Acaba Türkiye'de üretim yapıp ABD'ye satabilir miyiz?' noktasında bir duruşa sahipler. Doğrudan fiziki yatırım çekme noktasında Türkiye cazip duruyor. Hatta reel sektörde de Çin'den ve Avrupa'dan temaslar var. Biz burada yüzde 10 oranındaki gümrük vergisi rakamını fırsata çevirebilir. Bir yandan riskte oluşturuyor. ABD'den çekilen Çin, özellikle bizim gibi ülkelere agresif bir pazarlama politikalarına girecektir. Bu yüzden yerli üretimine desteklenmesi ya da korunması lazım. Bu yöntemle bizim karşımıza risk olarak çıkabilir.
"TÜRK LİRASI'NDA GÜÇLÜ POLİTİKA İZLENİYOR"
Türkiye'de şuan uygulanan bir ekonomi programı var. Şuan ABD dolarının güçlü kalması olası. Belirsizlikten dolayı FED Başkanı faiz kararını bu yıl faiz oranını çok fazla indirmeyecek. Bizim içeride uyguladığımız politikalarla TL'nin güçlü kalması ve manipülasyonlara direncini bir Türk Lirası var. Borsa konusunda belirsizlik söz konusu. Döviz konusunda çok fazla risk görmüyorum. Küresel esintinin olumsuz etkileri bir miktar devam edebilir.
AVRUPA PANİK HALİNDE
Avrupa'da büyük bir panik hali var. Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı ABD. ABD 606 milyar dolarlık ihracat ihracatı yapılıyor. Bu vergilerden dolayı ihracatta ne kadar azalma olacak? Buna Avrupa ekonomisi ne kadar dayanabilecek. ABD şuan savunma harcamalarını arttırmış vaziyette, diğer taraftan iklim değişikliği ile mücadele ve içerideki piyasaların canlandırılması ile uğraşacak. Alınan tarifelerin talimatları için ilave paketler açıklayacaklar. Avrupa için çok zor bir süreç. Avrupa dışarı bağlı olduğu için daha fazla paket, destekle ve harcamayla canlandırmaya gidecek fakat enflasyon olarak gündemlerine yeniden gelecek.
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