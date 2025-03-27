ABD’nin ek gümrük vergisi kararı sonrası piyasalarda son durum nasıl?

İlaç sektörünü de kıskaca alan Donald Trump, ilaç endüstrisini de ABD'ye getirmek için ek tarife uygulayacağını açıkladı. (İHA)



Tarifelerin otomobil endüstrisinde "muazzam" bir büyümeye yol açacağını vurgulayan Trump, ilaç endüstrisini ülkeye geri getirmek için ilaçlara da tarife uygulayacaklarını aktardı. Trump, ithal keresteye yönelik tarifelerin de geleceğine işaret etti.



Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da küresel risk algısı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.



Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden emin olmadığını, fiyatları yükseltme ihtimalinin daha yüksek faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimalinin ise borçlanma maliyetlerini düşürmeyi gerektirdiğini belirtti. Kashkari, durum netlik kazanana kadar Fed'in, para politikasında uzun bir süre olduğu yerde kalmasının gerekebileceğini kaydetti.



St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de tarifelerin etkisinin geçici olacağının net olmadığını, dolaylı etkilerin faiz oranlarının daha uzun süre sabit tutulmasını gerektirebileceğini bildirdi.



Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.



ABD'nin korumacı ticaret tutumu ve yeni tarife söylemlerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,2 azalışla 104,3 seviyesinde başladı.



Altının ons fiyatı dün yatay seyirle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 34 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 73,1 dolardan alıcı buluyor.



ABD'nin korumacı ticaret tutumunun ham madde piyasaları için de risk oluşturabileceğine yönelik endişelerin etkisiyle artan talebe paralel olarak bakırın libresi dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 5,22 dolardan kapandı. Bakırın libre fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,24 dolardan işlem görüyor.



New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrederken, bölgeden ABD'nin otomobil tarifelerine yönelik ilk tepkiler geldi.