Gümrük vergisi kararı Türkiye’ye nasıl etkileyecek? Ekonomist Abdulkadir Develi A Haber’de

Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı gümrük vergisi tarifesinin ardından başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasından ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Trump'ın aldığı vergi tarife kararıyla dünyadan misilleme hamleleri devam ederken Türkiye olası süreçte nasıl etkilenecek? Yatırımcılar gözünü Türkiye'ye mi yöneltti? Ekonomist Abdulkadir Develi A Haber canlı yayınına bağlanarak merak edilen soruları yanıtlarken dünyada beklenen süreci değerlendirdi.